Το μυστήριο του πρωινού καφέ: Γιατί συνεχίζουμε να νυστάζουμε ακόμη κι αφού τον πιούμε;

Πώς λειτουργεί η καφεΐνη

Η καφεΐνη δεν προσφέρει ενέργεια στον οργανισμό με τον τρόπο που το κάνουν οι θερμίδες των τροφών. Αντίθετα, δρα κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα, περιορίζοντας προσωρινά την επίδραση της αδενοσίνης, μιας ουσίας που συνδέεται με την αίσθηση της υπνηλίας.

Καθώς περνούν οι ώρες που παραμένουμε ξύπνιοι, η αδενοσίνη συσσωρεύεται στον οργανισμό, ενισχύοντας την ανάγκη για ύπνο. Η καφεΐνη δεσμεύει τους υποδοχείς της, με αποτέλεσμα να αισθανόμαστε προσωρινά πιο ξύπνιοι.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η πραγματική ανάγκη για ξεκούραση εξαφανίζεται. Όταν η επίδραση της καφεΐνης υποχωρήσει, η υπνηλία μπορεί να γίνει ξανά αισθητή.

Γιατί ο καφές δεν έχει πάντα αποτέλεσμα;

Ένας σημαντικός παράγοντας είναι η συχνότητα κατανάλωσης. Όσοι πίνουν καθημερινά μεγάλες ποσότητες καφέ ενδέχεται να αναπτύξουν ανοχή στην καφεΐνη, με αποτέλεσμα η ίδια ποσότητα να έχει μικρότερη επίδραση σε σχέση με το παρελθόν.

Ρόλο παίζει επίσης η ποιότητα και η διάρκεια του ύπνου. Όταν κάποιος δεν κοιμάται επαρκώς, ο καφές μπορεί να περιορίσει προσωρινά την υπνηλία, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ύπνο ούτε να αποκαταστήσει πλήρως τη συγκέντρωση και την εγρήγορση.

Επιπλέον, η ανταπόκριση στην καφεΐνη διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γενετικοί παράγοντες επηρεάζουν τον ρυθμό με τον οποίο ο οργανισμός τη μεταβολίζει, εξηγώντας εν μέρει γιατί ορισμένοι αισθάνονται έντονη διέγερση ακόμη και με μικρές ποσότητες, ενώ άλλοι μπορούν να πιουν καφέ χωρίς να παρατηρήσουν ιδιαίτερη διαφορά.

Πόση ώρα χρειάζεται για να δράσει;

Η καφεΐνη αρχίζει συνήθως να απορροφάται γρήγορα, ενώ τα επίπεδά της στο αίμα φτάνουν στη μέγιστη τιμή τους περίπου 30 έως 120 λεπτά μετά την κατανάλωση, ανάλογα με τον οργανισμό και τις συνθήκες.

Η επίδρασή της μπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες. Μάλιστα, ο χρόνος ημιζωής της στους περισσότερους υγιείς ενήλικες είναι περίπου τέσσερις έως έξι ώρες, αν και παρουσιάζει σημαντικές διαφορές.

Αυτό σημαίνει ότι ένας απογευματινός καφές μπορεί να εξακολουθεί να επηρεάζει τον οργανισμό ακόμη και την ώρα του ύπνου.

Πότε είναι καλύτερα να πίνουμε τον πρώτο καφέ;

Τα τελευταία χρόνια έχει διαδοθεί η άποψη ότι πρέπει να περιμένουμε 60 έως 90 λεπτά μετά το ξύπνημα πριν πιούμε τον πρώτο καφέ. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι αυτή η καθυστέρηση είναι απαραίτητη ή ιδανική για όλους.

Περισσότερη σημασία έχει η συνολική ποσότητα καφεΐνης που καταναλώνουμε, η προσωπική μας ευαισθησία και το πόσο κοντά στην ώρα του ύπνου πίνουμε τον τελευταίο καφέ.

Το βασικό είναι ότι, όσο αποτελεσματικός κι αν φαίνεται ένας καφές, δεν μπορεί να αναπληρώσει τις ώρες ύπνου που έχουμε χάσει. Αν η έντονη υπνηλία επιμένει παρά την επαρκή ξεκούραση, μπορεί να χρειάζεται διερεύνηση και άλλων αιτιών.