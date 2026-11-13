GSI, Σένγκεν και Κυπριακό στο επίκεντρο επαφών Χριστοδουλίδη

Πολιτική και διεθνείς σχέσεις

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε χωριστές συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, στο περιθώριο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, συζητήθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση GSI. Το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo συνεχίζει τις εργασίες του και βρίσκεται πλέον σε διεθνή ύδατα. Δέχθηκε μικρή ενόχληση από τουρκικό ασύρματο, ωστόσο οι εργασίες προχωρούν κανονικά.

Σε επικοινωνία με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Κύπρο, Ραφαέλε Φίτο, ο Πρόεδρος ενημερώθηκε ότι η πορεία ένταξης της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν προχωρά σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Το θέμα είχε συζητήσει την προηγούμενη ημέρα στην Αττάλεια και με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η διαδικασία προχωρεί κανονικά ως προς το σκέλος που αναλογεί στην Επιτροπή, ενώ στόχος της Λευκωσίας παραμένει η ένταξη το συντομότερο δυνατόν, εντός του 2027.

Κατά την επικοινωνία με τον κ. Φίτο συζητήθηκαν επίσης οι επαφές του στην Τουρκία, όπου αναμένεται να μεταβεί στις 20 Νοεμβρίου για συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, καθώς και το Κυπριακό και η Σένγκεν. Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά το 2017 αποτελεί, κατά την εκτίμησή τους, κλειδί για την πρόοδο θεμάτων που ενδιαφέρουν την Τουρκία σε σχέση με την ΕΕ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο κ. Φίτο θα μεταφέρει στον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών ότι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων αποτελεί «κλειδί» για την Ευρώπη και πρέπει να γίνει από το σημείο διακοπής τους το 2017. Αν η Τουρκία απαντήσει αρνητικά, δεν θα αρχίσει συζήτηση για αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η Άγκυρα ενδιαφέρεται για την ελευθέρωση των θεωρήσεων, το πρόγραμμα SAFE και την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης. Για τα δύο πρώτα υπάρχουν αντιδράσεις από κράτη μέλη, ενώ θεωρείται ευκολότερο να επιτευχθεί ομοφωνία για την τελωνειακή ένωση. Η συζήτηση για την αναβάθμισή της θα μπορούσε να προχωρεί παράλληλα με την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, αλλά θα είναι αναστρέψιμη αν η Τουρκία δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Οι ίδιες πηγές εκτίμησαν ότι οι ενδείξεις που έχουν ο Αντόνιο Γκουτέρες και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κινούνται προς την κατεύθυνση ενός τουρκικού βήματος.

Ο Πρόεδρος συναντήθηκε επίσης με τον πρωθυπουργό του Καναδά Mark Carney στο περιθώριο της 9ης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Δουβλίνο. Συζήτησαν την προσέλκυση καναδικών επενδύσεων στην Κύπρο, τις προοπτικές συνεργασίας στην ενέργεια και στη διαχείριση κρίσεων, καθώς και περιφερειακά και διεθνή θέματα. Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τον κ. Carney για το Κυπριακό και τον ευχαρίστησε για τη στάση αρχών του Καναδά και τη συμμετοχή του στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Ήταν η πρώτη διμερής συνάντηση ηγετών των δύο χωρών έπειτα από οκτώ χρόνια και πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Καναδά. Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν το ενδιαφέρον τους για περαιτέρω αναβάθμιση των σχέσεων. Συζητήθηκε, ακόμη, η ενισχυόμενη στρατηγική σχέση ΕΕ–Καναδά, ιδίως στους τομείς της οικονομίας, της ασφάλειας και της άμυνας, καθώς και η στήριξη της Κύπρου στην εμβάθυνσή της.

Ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος θα συμμετάσχει στο 17ο Φόρουμ Sir Bani Yas στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου, έπειτα από πρόσκληση του υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν. Στο περιθώριο θα έχει διμερείς επαφές με ομολόγους του. Το ετήσιο φόρουμ διοργανώνεται από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ και αποτελεί πλατφόρμα διαλόγου για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο.

Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν το μόνο αναγνωρισμένο κράτος στην κυπριακή επικράτεια που συμμετείχε στην COP31. Σχολιάζοντας την αποχώρηση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την είσοδο του κ. Χριστοδουλίδη στον χώρο της Συνόδου στην Αττάλεια, χαρακτήρισε την κίνηση «διπλωματική απρέπεια». Πρόσθεσε ότι ο Πρόεδρος εκπροσώπησε την Κυπριακή Δημοκρατία, μίλησε εκ μέρους της Κύπρου και συμμετείχε στην οικογενειακή φωτογραφία. Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ακόμη ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ενημέρωσε τον Πρόεδρο πως, μετά την επιστροφή του από τις Φιλιππίνες, θα επικοινωνήσει για να δώσει ημερομηνίες τριμερούς συνάντησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

Την Παρασκευή στο Δουβλίνο συνέρχεται η άτυπη Σύνοδος των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, υπό τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με συμμετοχή του κ. Χριστοδουλίδη και της κ. φον ντερ Λάιεν. Είναι η πρώτη συζήτηση Ευρωπαίων ηγετών ειδικά αφιερωμένη στην τεχνητή νοημοσύνη. Στην ατζέντα βρίσκονται η θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και η τεχνολογική κυριαρχία, ο αντίκτυπος της ΤΝ στις κοινωνίες, η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη, καθώς και τα επόμενα βήματα.

Μιλώντας στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Δουβλίνο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ζήτησε ολοκληρωμένη και συντονισμένη απάντηση στις υβριδικές απειλές. Σε συζήτηση για την ασφάλεια και την υπεράσπιση μιας δημοκρατικής Ευρώπης ανέφερε ότι οι απειλές αυτές γίνονται συχνότερες και τείνουν να αντιμετωπίζονται ως φυσιολογικές. Αναφέρθηκε σε κυβερνοεπιθέσεις, περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, παραπληροφόρηση και ξένες παρεμβάσεις, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να αποτελέσουν τη νέα κανονικότητα. Πρόσθεσε ότι η απάντηση πρέπει να βασίζεται σε αρχές και ότι οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται και να προστατεύονται καλύτερα.

Δημοσιογραφία, περιβάλλον και κοινωνία

Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πρακτορείων Ειδήσεων (EANA) στη Λάρνακα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι το ΚΥΠΕ έχει καθιερωθεί ως αξιόπιστη και έγκυρη πηγή στην Κύπρο και διεθνώς. Συνέδεσε αυτό το αποτέλεσμα με τη στήριξη της Κυβέρνησης σε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Επισήμανε ότι η EANA ιδρύθηκε πριν από 70 χρόνια για συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών πρακτορείων, με στόχο την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων, την παροχή αμερόληπτων ειδήσεων και την προάσπιση της ελευθερίας του Τύπου. Η ψηφιακή επανάσταση και η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρουν ευκαιρίες αλλά δημιουργούν και προκλήσεις, όπως η παραπληροφόρηση, οι ψευδείς ειδήσεις και η παραπλανητική χρήση της ΤΝ. Ο Πρόεδρος πρόσθεσε ότι το ΚΥΠΕ ιδρύθηκε πριν από 50 χρόνια, μετά την τουρκική εισβολή του 1974, με σκοπό να ενημερώνει την ευρωπαϊκή και διεθνή κοινή γνώμη, και αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη κατοχή του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος της EANA και διευθύνων σύμβουλος του ιταλικού πρακτορείου ANSA, Stefano De Alessandri, δήλωσε στη Λάρνακα ότι ο ρόλος των πρακτορείων είναι «γεγονότα, όχι θόρυβος». Στο συνέδριο συζητήθηκαν η γεωπολιτική των ειδήσεων και οι τεχνολογικές και οικονομικές προκλήσεις για τα πρακτορεία. Ο κ. De Alessandri είπε ότι η γεωπολιτική διαπερνά θέματα όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, η μετανάστευση, οι εκλογές και οι πόλεμοι, και υπογράμμισε τη σημασία της συντακτικής ανεξαρτησίας. Η πρόεδρος του ΑΠΕ-ΜΠΕ Άρια Αγάτσα τόνισε στο ΚΥΠΕ τη σημασία της ενημέρωσης για τις διεθνείς εξελίξεις στη δημοσιογραφία και της συμμετοχής στα διεθνή φόρα. Η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Εξωτερικών Θεοδώρα Κωνσταντινίδου ανέφερε ότι ο ρόλος των ΜΜΕ είναι σήμερα σημαντικότερος, ιδίως εν μέσω υβριδικών απειλών, παραπληροφόρησης και ψευδών ειδήσεων. Ο κ. De Alessandri υπογράμμισε επίσης τη σημασία του δημοσιογραφικού επαγγέλματος και τα ζητήματα ασφάλειας, τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας που συζητήθηκαν στο συνέδριο.

Το ΚΥΠΕ υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Αλβανικό Τηλεγραφικό Πρακτορείο (ATA), στο περιθώριο του φθινοπωρινού συνεδρίου της EANA στη Λάρνακα. Στόχος είναι η ανάπτυξη συνεργασίας στην ανταλλαγή ειδήσεων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των δύο χωρών. Το μνημόνιο υπέγραψαν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΥΠΕ Ανδρέας Φράγκος και η γενική διευθύντρια του ATA Βάλμπονα Ζούπα.

Η βροχόπτωση από την 1η έως το πρωί της 12ης Νοεμβρίου έφθασε στο 22% της κανονικής για τον μήνα, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η μέση ολική ποσότητα ήταν 11,7 χιλιοστά, έναντι κανονικής μέσης ποσότητας 53,3 χιλιοστών για τον Νοέμβριο. Η μέση βροχόπτωση το τελευταίο 24ωρο ήταν 0,7 χιλιοστά.

Ο βουλευτής Γιώργος Λουκαΐδης ανέδειξε τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην πρόληψη και αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, με παράλληλη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Προήδρευσε συναντήσεων της Υποεπιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης με αξιωματούχους του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η επίσκεψη εργασίας στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών ολοκληρώθηκε την Τετάρτη.

Περισσότερα από 1.000 φλαμίνγκο επέστρεψαν στη λίμνη Ακρωτηρίου μετά τις πρόσφατες βροχές και ο αριθμός τους αυξάνεται καθημερινά, σύμφωνα με τις Βρετανικές Βάσεις. Ανάμεσά τους βρίσκεται η Μέλανη, ένα σπάνιο θηλυκό μαύρο φλαμίνγκο που επισκέπτεται την περιοχή από το 2015. Ο διευθυντής του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου Θωμάς Χατζηκυριάκου εξήγησε ότι το χρώμα της οφείλεται στον μελανισμό, γενετική μετάλλαξη που κάνει τα φτερά μαύρα.

Υγεία, εργασία και οικονομία

Ο υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης υπογράμμισε ότι αποτελεί ευθύνη της πολιτείας να εξασφαλίζει στους νοσηλευτές και στις μαίες τις κατάλληλες συνθήκες για την άσκηση των καθηκόντων τους. Μιλώντας στην 11η Επιστημονική Ημερίδα Νοσηλευτών και Μαιών της ΠΑΣΥΔΥ, με θέμα «Υγεία για όλους – Από την ποικιλομορφία στη συμπερίληψη», είπε ότι η ισότητα στη φροντίδα προϋποθέτει αναγνώριση των δυσκολιών και σεβασμό στην αξιοπρέπεια και τις επιλογές κάθε ασθενούς. Πρόσθεσε ότι η ανταπόκριση σε μια επίσκεψη μπορεί να επηρεάσει την απόφαση κάποιου να επιστρέψει για παρακολούθηση ή να ζητήσει βοήθεια και ότι η νοσηλευτική και μαιευτική φροντίδα απαιτεί επιστημονική ακρίβεια και ενσυναίσθηση.

Ο κ. Χαραλαμπίδης εξέφρασε την εκτίμησή του προς το προσωπικό της Παιδιατρικής Κλινικής του Μακαρίου Νοσοκομείου, καθώς και προς τους ποδοσφαιριστές και την οργάνωση «Γκολ στη ζωή» για τη συμβολή τους στην ανακαίνιση των παιδιατρικών θαλάμων. Σε εκδήλωση έξω από τον πρώτο θάλαμο, όπου συνεχίζονται οι εργασίες, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σχέση των ποδοσφαιριστών με τα παιδιά και στο ότι αποτελούν πηγή έμπνευσης για τον αγώνα τους. Είπε ακόμη ότι οι επενδύσεις στις υποδομές πρέπει να ανταποκρίνονται στη χρήση των χώρων και στις ανάγκες των ανθρώπων που τους χρησιμοποιούν.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας ανέφερε στο 17ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ στη Λευκωσία ότι στόχος της μεταρρύθμισης είναι κάθε εργαζόμενος να έχει, πέρα από τη σύνταξη Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεύτερο εισόδημα από επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σχέδιο. Το νομοσχέδιο έχει περάσει από διαβούλευση, συζητήθηκε με τους κοινωνικούς εταίρους και βρίσκεται στην τελική ευθεία πριν από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή. Ο υπουργός είπε ότι το σύστημα σχεδιάστηκε το 1980 και ότι οι κοινωνικές και επαγγελματικές συνθήκες έχουν αλλάξει. Πρόσθεσε ότι αρκετοί συνταξιούχοι λαμβάνουν ανεπαρκείς συντάξεις και ότι το χάσμα στις συντάξεις ανδρών και γυναικών είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη.

Η αξία της αγροτικής παραγωγής στην Κύπρο μειώθηκε κατά 1,8% το 2025 σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Η Κύπρος ήταν μία από τις πέντε χώρες της ΕΕ με μείωση. Η μεγαλύτερη υποχώρηση καταγράφηκε στην Ελλάδα, με 2,9%, ενώ μειώσεις κάτω του 1% σημειώθηκαν στην Πορτογαλία, τη Φινλανδία και τη Μάλτα. Στην ΕΕ, η αξία της αγροτικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 4,8%, στα 558,7 δισ. ευρώ σε βασικές τιμές, από 532,9 δισ. το 2024.

Οι τιμές ηλεκτρισμού για τον Νοέμβριο αυξήθηκαν περίπου 5% σε σύγκριση με τον ενδεικτικό λογαριασμό οικιακού καταναλωτή, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΑΗΚ Χριστίνα Παπαδοπούλου. Η σύγκριση αφορά τετραμελή οικογένεια, με καταμέτρηση τον προηγούμενο μήνα και κατανάλωση 800 κιλοβατωρών ανά δίμηνο. Η τιμή της κιλοβατώρας, με ΦΠΑ 5%, ανέρχεται σε 33 σεντ. Η κ. Παπαδοπούλου απέδωσε την αύξηση στις υψηλότερες τιμές υγρών καυσίμων, που συνδέονται με τη διεθνή ενεργειακή κρίση, και σημείωσε ότι οι λογαριασμοί εκδίδονται καθημερινά, ενώ η αναπροσαρμογή της τιμής καυσίμου γίνεται στο τέλος κάθε μήνα.

Οι διεθνείς τιμές πετρελαιοειδών υποχώρησαν τις τελευταίες εβδομάδες και η εξέλιξη αποτυπώνεται σταδιακά στις λιανικές τιμές στην Κύπρο, οι οποίες ωστόσο παραμένουν υψηλές, δήλωσε ο διευθυντής της Υπηρεσίας Καταναλωτή Κωνσταντίνος Καραγιώργης. Κατά τις τελευταίες 30 ημέρες καταγράφηκαν μειώσεις στην αμόλυβδη βενζίνη 95, στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Οι διεθνείς τιμές Platts, πρόσθεσε, υποχώρησαν αισθητά από τα υψηλά επίπεδα του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου.

Παιδεία, πολιτικά κόμματα και αθλητισμός

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΕΚΔΥ–ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ–ΠΕΟ αποφάσισε την αναστολή της επ’ αόριστον απεργίας στα Υποστηρικτικά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, μετά από δέκα ημέρες κινητοποιήσεων. Οι οργανώσεις ανέφεραν ότι η απόφαση δεν συνιστά υποχώρηση από τις διεκδικήσεις και ότι, αν δεν υπάρξει ουσιαστική πρόοδος τις επόμενες ημέρες, θα επανεξετάσουν την κατάσταση και θα κλιμακώσουν τα μέτρα. Χαρακτήρισαν τον δεκαήμερο αγώνα ανάδειξη της συλλογικής δράσης και των εργασιακών προβλημάτων και κάλεσαν την Κυβέρνηση να συμβάλει στην εξεύρεση λύσης.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου δήλωσε μετά από συνάντηση με τη ΡΑΕΚ ότι παραμένουν ανοικτά κρίσιμα ζητήματα για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Κρήτης, μεταξύ άλλων το συνολικό κόστος, το χρονοδιάγραμμα και το ποσό που θα επιβαρύνει τον καταναλωτή. Εξέφρασε ανησυχία για το ενδεχόμενο να δαπανηθούν μεγάλα ποσά και το έργο τελικά να μην υλοποιηθεί. Σε άλλη συνάντηση, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης και αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ συζήτησαν την αυτονομία των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, τις υποδομές αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων και στερεών αποβλήτων, καθώς και την αδειοδότηση ανάπτυξης και την περαιτέρω ψηφιοποίησή της.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ζήτησε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ενημέρωση για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που συνδέει την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό με την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης ΕΕ–Τουρκίας. Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι απαιτείται ενημέρωση των πολιτικών δυνάμεων για το περιεχόμενο, τις προϋποθέσεις και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Υπογράμμισε ότι το Κυπριακό αφορά εισβολή, κατοχή και παραβίαση δικαιωμάτων και ότι η λύση πρέπει να διασφαλίζει τη συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και των αρχών της ΕΕ, αποκλείοντας τη διχοτόμηση και τα δύο κράτη.

Η ΕΔΕΚ χαιρέτισε τα βήματα για τη δημιουργία Εθνικού Συστήματος Μακροχρόνιας Φροντίδας και δικτύου κατ’ οίκον υπηρεσιών, καταθέτοντας παράλληλα προτάσεις. Ζήτησε νομοθετική κατοχύρωση της φροντίδας ως δικαιώματος, ενιαία αξιολόγηση αναγκών, σαφή κριτήρια και δικαίωμα ένστασης, πρόβλεψη κονδυλίων εντός των δημοσιονομικών πλαισίων, δημόσιο χρονοδιάγραμμα και κόστος ανάλογο με το εισόδημα του δικαιούχου.

Η πολυφωνία, η ελευθερία της δημοσιογραφικής έκφρασης και η βιωσιμότητα των εκδοτικών οργανισμών συζητήθηκαν σε συνάντηση αντιπροσωπείας της ΔΗΠΑ, με επικεφαλής τον πρόεδρό της Μάριο Καρογιάν, με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Εκδοτών Κύπρου, Χρίστη Λοττίδη και Χάρη Μίλλα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΗΠΑ, ο Σύνδεσμος επέλεξε το κόμμα ως αφετηρία κύκλου επαφών με πολιτικές δυνάμεις και εξέφρασε την προσδοκία για τη στήριξή του.

Η Εθνική Κύπρου εξασφάλισε θέση στα play-offs ανόδου της Β’ Κατηγορίας του Nations League, μετά την εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 με την Αρμενία, που της εξασφάλισε τη δεύτερη θέση του ομίλου. Η ομάδα του Άκη Μάντζιου προηγήθηκε στο 9ο λεπτό με τον Πική, ενώ ο Γκαριμπιάν ισοφάρισε στο 58’.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ νίκησε τη Χάποελ Τελ Αβίβ με 80-73 στο ισραηλινό ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής της Euroleague, που διεξήχθη στη Λεμεσό. Η Μακάμπι προηγήθηκε με 41-33 στο ημίχρονο. Η Χάποελ ισοφάρισε σε 43-43 και πέρασε μπροστά στην τρίτη περίοδο, αλλά οι τυπικά γηπεδούχοι ανέκτησαν τον έλεγχο. Με καθοριστικές λύσεις από τους Κλαρκ και Κόλσον, η Μακάμπι κράτησε το προβάδισμα και έφθασε στη νίκη από τη γραμμή των βολών. Το ρεκόρ της ανέβηκε στο 3-8, ενώ η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη υποχώρησε στο 6-5.

Ο Κεραυνός Στροβόλου νίκησε στην Εσθονία την Parnu BC με 86-65 και παρέμεινε στη διεκδίκηση της πρόκρισης στην επόμενη φάση. Επιστρέφοντας στην Κύπρο, θα αντιμετωπίσει την ΑΕΛ τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 19:00, στο «Κώστας Παπαέλληνας», για την Ecommbx Basket League. Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, επίσης στις 19:00 και εντός έδρας, θα παίξει με τη Nitra Blue Wings της Σλοβακίας.

Στο πρωτάθλημα Allwyn Ανδρών στο χάντμπολ, ο αήττητος Παρνασσός υποδέχεται το Σάββατο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στο στάδιο «Κυριάκος Πίσσης». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τον αγώνα ΑΟ Κ.Ν. Αγ. Τριμιθιάς – SPE Στροβ. Α.Σ. Παλ. Ελπ. Στρ., στις 15:00. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή με την αναμέτρηση Sabbianco Ανόρθωση – TMS Απόλλων Λεμεσού.

Πηγή: ΚΥΠΕ