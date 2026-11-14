Σφροδρή επίθεση Άιζενκοτ κατά Νετανιάχου: Τον κατηγορεί για υποκίνηση ρατσιστικής εκστρατείας κατά των Αράβων πολιτών του Ισραήλ

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, την Παρασκευή, ο Άιζενκοτ αναφέρθηκε στην πολιτική αντιπαράθεση που έχει ενταθεί στη χώρα, υποστηρίζοντας ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός και το περιβάλλον του επιχείρησαν να απονομιμοποιήσουν τους Άραβες πολίτες για πολιτικούς λόγους.

Όπως σημείωσε, οι Άραβες αποτελούν περίπου το 21% του πληθυσμού του Ισραήλ και έχουν βρεθεί στο επίκεντρο μιας εκστρατείας που, σύμφωνα με τον ίδιο, ενισχύει τον ρατσισμό και τον αποκλεισμό τους.

«Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είναι πρωθυπουργός όλων των πολιτών, ακόμη και εκείνων που δεν τον ψήφισαν», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι Άραβες πολίτες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας της χώρας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η προσπάθεια περιθωριοποίησης και συλλογικής δυσφήμισής τους συνιστά πλήγμα για το ίδιο το κράτος.

Η εκλογική αναμέτρηση και η άνοδος των αραβικών κομμάτων

Η αντιπαράθεση εκδηλώνεται στον απόηχο των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου, στις οποίες καμία από τις δύο βασικές πολιτικές συμμαχίες δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία των 61 εδρών.

Η συμμαχία τεσσάρων κομμάτων του Άιζενκοτ συγκέντρωσε 48 έδρες, ενώ το πολιτικό μπλοκ του Νετανιάχου εξασφάλισε 53.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η επίδοση των κομμάτων με αραβική ηγεσία, τα οποία εκπροσωπούν τους Παλαιστίνιους πολίτες του Ισραήλ και κατέγραψαν ιστορικό αποτέλεσμα, κερδίζοντας συνολικά 19 έδρες.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου είχε διατυπώσει επανειλημμένα ισχυρισμούς περί εκλογικών παρατυπιών από κόμματα με κυρίως αραβική εκλογική βάση. Οι ισχυρισμοί αυτοί απορρίφθηκαν από τις εκλογικές αρχές της χώρας.

Η διαμάχη για τη Χαμάς

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός έχει επίσης επικρίνει τα αραβικά κόμματα επειδή αρνούνται να χαρακτηρίσουν τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Ωστόσο, οι ηγέτες των συγκεκριμένων κομμάτων είχαν καταδικάσει την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.

Η δημόσια παρέμβαση του Άιζενκοτ αναδεικνύει το βαθύ πολιτικό χάσμα στο Ισραήλ γύρω από τη θέση των Αράβων πολιτών, αλλά και τη σύγκρουση για τη διαμόρφωση της επόμενης κυβέρνησης.

Με πληροφορίες από Al Jazeera