Ουγγαρία: Εντόπισαν σχεδόν 20 εκατ. δολάρια κρυμμένα σε δάση, αχυρώνες και αποθήκες – Έρευνα για διαφθορά με φόντο την κυβέρνηση Όρμπαν

Η ανακάλυψη έγινε στο πλαίσιο ευρείας έρευνας για καταγγελίες διαφθοράς που αφορούν συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν. Στο επίκεντρο της συγκεκριμένης υπόθεσης βρίσκεται ο Μίκλος Σέστακ, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Ανάπτυξης από το 2014 έως το 2018 και ερευνάται για υπόθεση δωροδοκίας. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ανάκτησης και Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων, οι ανακριτές εντόπισαν μεγάλα χρηματικά ποσά θαμμένα σε δασικές εκτάσεις, κρυμμένα σε αγροτικά κτίρια και αποθηκευτικούς χώρους, αλλά και μέσα σε χρηματοκιβώτιο σε απομονωμένη τοποθεσία.

Οκτώ ώρες για την καταμέτρηση των χρημάτων

Το συνολικό ποσό που κατασχέθηκε ανέρχεται σε 5,07 δισεκατομμύρια φιορίνια, 2,66 εκατομμύρια ευρώ και 1,26 εκατομμύρια δολάρια, με τη συνολική αξία να προσεγγίζει τα 20 εκατομμύρια δολάρια.

Η καταμέτρηση των χρημάτων αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρονοβόρα. Χρειάστηκαν 12 υπάλληλοι του Δημόσιου Ταμείου, οκτώ ώρες εργασίας και πέντε μηχανές καταμέτρησης χαρτονομισμάτων, όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Άντρας Κάρμαν.

Οι εικόνες με τους τεράστιους σωρούς χαρτονομισμάτων προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ενισχύοντας τη δημόσια συζήτηση γύρω από τις έρευνες για διαφθορά στη χώρα.

Στο στόχαστρο συνεργάτες του Όρμπαν

Η υπόθεση εντάσσεται στην ευρύτερη εκστρατεία κατά της διαφθοράς που έχει εξαγγείλει ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ, μετά την εκλογική ήττα του Όρμπαν τον Απρίλιο, έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία.

Ο Μάγιαρ έχει δεσμευτεί να διερευνήσει καταγγελίες για δωροδοκίες και να αποκαταστήσει τις σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την εκστρατεία του κατά της διαφθοράς έχει ονομάσει «Επιχείρηση Καθαρτήριο».

Παράλληλα, δύο πρώην υπουργοί της κυβέρνησης Όρμπαν και ο πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας, Γκιόργκι Ματόλτσι, βρίσκονται υπό κράτηση στο πλαίσιο διαφορετικών ερευνών για υποθέσεις διαφθοράς. Και οι τρεις αρνούνται τις κατηγορίες.

Οι αρχές συνέλαβαν επίσης τον αδελφό του πρώην πρωθυπουργού στο πλαίσιο υπόθεσης διακίνησης ανθρώπων, με τον Όρμπαν να κάνει λόγο για πολιτική εκδίκηση.

Πολιτικές πιέσεις στο Fidesz

Ο Πέτερ Μάγιαρ χαρακτήρισε το εύρημα ως σύμβολο του τέλους αυτού που αποκάλεσε «μαφία» του Fidesz και των συμμάχων του, κάνοντας αναφορά στην 16ετή διακυβέρνηση Όρμπαν.

Την ίδια ώρα, ο πολιτικός επιστήμονας Γκάμπορ Τόροκ εκτίμησε ότι οι εικόνες με τα τεράστια χρηματικά ποσά ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό πολιτικό πλήγμα στο κόμμα.

Δημοσκόπηση της εταιρείας Median, που δημοσιεύθηκε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο HVG, καταγράφει σημαντική υποχώρηση της υποστήριξης προς το Fidesz, ενώ το 70% των ερωτηθέντων θεωρεί πολύ σημαντική την εκστρατεία κατά της διαφθοράς.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις ουγγρικές αρχές να επιχειρούν να διαλευκάνουν την προέλευση των χρημάτων και τις πιθανές διασυνδέσεις τους με πρόσωπα που συνδέονται με την προηγούμενη κυβέρνηση.

Με πληροφορίες από Bloomberg και Reuters