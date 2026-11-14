Ο πρώην ποδοσφαιριστής Τόμας Μπέρτχολντ αναμένεται να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές της Γερμανίας, που θα διεξαχθούν στις 30 Ιανουαρίου 2027, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας «Die Zeit». Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το ακροδεξιό κόμμα AfD προσανατολίζεται να τον προτείνει.
Γερμανία: Με το ακροδεξιό AfD υποψήφιος ο πρώην ποδοσφαιριστής Τόμας Μπέρτχολντ
Το ακροδεξιό κόμμα AfD φέρεται να προσανατολίζεται στην υποψηφιότητα του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή Τόμας Μπέρτχολντ για τις εκλογές της 30ής Ιανουαρίου 2027.
Ο Μπέρτχολντ κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Εθνική Γερμανίας το 1990, μετρώντας 62 συμμετοχές και ένα γκολ. Ο πρώην κεντρικός αμυντικός είχε επίσης αγωνιστεί στον τελικό του Μουντιάλ του 1986, στον τελικό του Κυπέλλου UEFA με τη Ρόμα το 1991 και στον τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων με τη Στουτγκάρδη το 1998.
Ο 62χρονος ασχολείται με την πολιτική από την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού, χωρίς να έχει αναλάβει αιρετό αξίωμα. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το AfD τον επέλεξε επειδή επιδιώκει να προτείνει πρόσωπο από την κοινωνία των πολιτών.
Οι εκλογές θα αναδείξουν τον διάδοχο του Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ο οποίος προέρχεται από το Γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Η δεύτερη θητεία του ολοκληρώνεται στις 18 Μαρτίου 2027 και δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.