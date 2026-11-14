Γερμανία: Με το ακροδεξιό AfD υποψήφιος ο πρώην ποδοσφαιριστής Τόμας Μπέρτχολντ

Ο Μπέρτχολντ κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Εθνική Γερμανίας το 1990, μετρώντας 62 συμμετοχές και ένα γκολ. Ο πρώην κεντρικός αμυντικός είχε επίσης αγωνιστεί στον τελικό του Μουντιάλ του 1986, στον τελικό του Κυπέλλου UEFA με τη Ρόμα το 1991 και στον τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων με τη Στουτγκάρδη το 1998.

Ο 62χρονος ασχολείται με την πολιτική από την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού, χωρίς να έχει αναλάβει αιρετό αξίωμα. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το AfD τον επέλεξε επειδή επιδιώκει να προτείνει πρόσωπο από την κοινωνία των πολιτών.

Οι εκλογές θα αναδείξουν τον διάδοχο του Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ο οποίος προέρχεται από το Γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Η δεύτερη θητεία του ολοκληρώνεται στις 18 Μαρτίου 2027 και δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ