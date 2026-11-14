Χάος στις αερομεταφορές των ΗΠΑ: Πάνω από 15.000 πτήσεις με καθυστερήσεις και ακυρώσεις – Εγκλωβισμένοι επιβάτες και επιπτώσεις για ημέρες

Το πρόβλημα οφειλόταν σε δυσλειτουργία των συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να απαγορευτούν οι απογειώσεις από τα αεροδρόμια της ηπειρωτικής χώρας για περισσότερες από τέσσερις ώρες. Το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως το σοβαρότερο του είδους του μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Οι αμερικανικές αρχές απέδωσαν τη βλάβη στον παρωχημένο τεχνολογικό εξοπλισμό, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης. Η απαγόρευση απογειώσεων τερματίστηκε στις 20:15 τοπική ώρα, ωστόσο η επαναφορά της ομαλής λειτουργίας δεν ήταν άμεση.

Χιλιάδες επιβάτες αντιμέτωποι με πολύωρη αναμονή

Η αναστάτωση είχε σημαντικές συνέπειες για τους ταξιδιώτες. Σύμφωνα με στοιχεία από ιστοσελίδες παρακολούθησης πτήσεων, περισσότερες από 15.000 πτήσεις καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν, επηρεάζοντας περίπου 1,5 εκατομμύριο επιβάτες.

Σε αρκετά αεροδρόμια, ταξιδιώτες παρέμειναν για ώρες μέσα στα αεροσκάφη, χωρίς να γνωρίζουν πότε θα αναχωρήσουν ή αν θα χρειαστεί να αποβιβαστούν. Άλλοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια και να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.

Στο διεθνές αεροδρόμιο Ο' Χέαρ του Σικάγου, επιβάτιδα που ταξίδευε με τη μικρή κόρη της προς το Σαν Φρανσίσκο περιέγραψε τις δύσκολες ώρες που πέρασαν. Αφού περίμεναν για ώρες και παρέμειναν μέσα στο αεροπλάνο για ακόμη δύο ώρες, ενημερώθηκαν ότι έπρεπε να αποβιβαστούν.

«Όλοι θέλουμε να τελειώσει όλο αυτό», ανέφερε, εξηγώντας ότι αποφάσισε να μην επιχειρήσει νέα κράτηση, καθώς εκτιμά ότι οι επιπτώσεις θα συνεχιστούν. «Ας πάμε απλώς σπίτι», ήταν η απόφασή της.

Μάλιστα, όπως της αναφέρθηκε, οι αποσκευές της θα συνέχιζαν το ταξίδι προς το Σαν Φρανσίσκο χωρίς την ίδια και την κόρη της.

Άλλοι επιβάτες επέλεξαν να εγκαταλείψουν την πτήση τους και να νοικιάσουν αυτοκίνητο, προκειμένου να φτάσουν οδικώς στον προορισμό τους.

Προειδοποιήσεις για αλυσιδωτές επιπτώσεις

US grounds all flights for hours over tech issues, prompting travel chaos https://t.co/vvXZPIhObO — BBC News (World) (@BBCWorld) November 14, 2026

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, προειδοποίησε ότι θα χρειαστούν αρκετές ημέρες μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η ομαλότητα στις αερομεταφορές, εξαιτίας της συσσώρευσης καθυστερημένων και ακυρωμένων πτήσεων.

Όπως εξήγησε, η δυσλειτουργία στα συστήματα επικοινωνίας και ραντάρ προκάλεσε ασυνεπή δεδομένα, με τις αρχές να αποδίδουν το πρόβλημα σε υπερβολικά παλιό εξοπλισμό και υπερφορτωμένους δρομολογητές δικτύου.

Ο Ντάφι υπογράμμισε την ανάγκη εκσυγχρονισμού των υποδομών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ενώ προειδοποίησε ότι παρόμοιο περιστατικό θα μπορούσε να επαναληφθεί εάν δεν προχωρήσουν οι απαραίτητες αναβαθμίσεις.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η βλάβη προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση ή από ανεξέλεγκτο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε εκτεταμένους ελέγχους των συστημάτων της, προτού επιτρέψει την επανέναρξη των πτήσεων.

Ανησυχία για ενδεχόμενη επανάληψη

Το περιστατικό αναζωπύρωσε τη συζήτηση για την κατάσταση των τεχνολογικών υποδομών που υποστηρίζουν την ασφάλεια των αερομεταφορών στις ΗΠΑ.

Ο πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών, Τζον Πιστόλε, εξέφρασε αμφιβολίες για το πόσο γρήγορα θα επανέλθουν τα αεροδρόμια σε κανονικούς ρυθμούς, επισημαίνοντας ότι παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για τα αίτια της βλάβης και το ενδεχόμενο να επαναληφθεί.

Υπενθυμίζεται ότι το 2023 ανάλογο πρόβλημα στο σύστημα NOTAM, το οποίο παρέχει κρίσιμες πληροφορίες ασφάλειας στους πιλότους, είχε οδηγήσει σε προσωρινή καθήλωση αεροσκαφών, προκαλώντας καθυστερήσεις σε περίπου 9.500 πτήσεις και ακυρώσεις περίπου 1.300.

Η νέα κρίση στις αερομεταφορές θεωρείται η σοβαρότερη μετά την 11η Σεπτεμβρίου, χωρίς ωστόσο να συγκρίνεται με την έκταση εκείνης της περιόδου, όταν όλες οι πτήσεις στις ΗΠΑ είχαν απαγορευτεί για αρκετές ημέρες.