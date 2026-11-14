Υπουργείο Υγείας: Προτεραιότητα η επάρκεια αίματος και η πρόσβαση των ασθενών με θαλασσαιμία στις σύγχρονες θεραπείες

Ο Υπουργός συνεχάρη τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Θαλασσαιμίας και το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου για τη διοργάνωση του συνεδρίου, επισημαίνοντας τη σημασία της συνάντησης της επιστημονικής γνώσης με την εμπειρία των ανθρώπων που ζουν με τη νόσο. Όπως ανέφερε, η Κύπρος διαθέτει μακρά εμπειρία στην πρόληψη και αντιμετώπιση των αιμοσφαιρινοπαθειών, με το πρόγραμμα πρόληψης, τη δράση των επαγγελματιών υγείας και των ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και τη συμβολή των οργανωμένων ασθενών και των οικογενειών τους, να έχουν συμβάλει σημαντικά στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί.

Ο κ. Χαραλαμπίδης υπογράμμισε ότι οι επιστημονικές εξελίξεις διευρύνουν τις θεραπευτικές δυνατότητες και δημιουργούν νέες προσδοκίες, σημειώνοντας ότι ευθύνη της Πολιτείας είναι να εξετάζει με ποιον τρόπο η πρόοδος αυτή μπορεί να εντάσσεται με ασφάλεια στη φροντίδα και να γίνεται προσβάσιμη στους ασθενείς που τη χρειάζονται. Παράλληλα, τόνισε ότι η έγκαιρη διάγνωση, η συστηματική παρακολούθηση και η πρόσβαση σε αποτελεσματικές θεραπείες παραμένουν προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη η φροντίδα των ανθρώπων που ζουν με θαλασσαιμία να μην περιορίζεται μόνο στην ιατρική αντιμετώπιση της πάθησης. Όπως σημείωσε, η ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη θα πρέπει να αποτελεί μέρος της περίθαλψης, ενώ η αξιόπιστη ενημέρωση των ασθενών και των οικογενειών τους είναι απαραίτητη, ώστε να γνωρίζουν τις διαθέσιμες επιλογές και να συμμετέχουν ουσιαστικά στις αποφάσεις που τους αφορούν.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της συμμετοχής των ασθενών στον σχεδιασμό των πολιτικών υγείας, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία του Υπουργείου και των αρμόδιων υπηρεσιών με την επιστημονική κοινότητα και τις οργανώσεις ασθενών συμβάλλει στον εντοπισμό των δυσκολιών και στην αξιολόγηση των παρεμβάσεων στην πράξη.

Ως σημαντικό συνεργάτη χαρακτήρισε τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Θαλασσαιμίας, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική δράση του, τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ασθενών και τη συμβολή του στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Στο επίκεντρο η επάρκεια αίματος Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Χαραλαμπίδης στην επάρκεια αίματος, η οποία, όπως σημείωσε, έχει άμεση σημασία για τη συνέχεια της θεραπείας των ασθενών με θαλασσαιμία. Τόνισε ότι απαιτείται υπεύθυνος προγραμματισμός από την Πολιτεία, αλλά και σταθερή συμμετοχή των πολιτών στην εθελοντική αιμοδοσία. Όπως ανέφερε, η προσφορά των πολιτών αποτελεί απαραίτητο στήριγμα για τη διασφάλιση των αναγκαίων μεταγγίσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Υγείας παρακολουθεί τις ανάγκες και προετοιμάζει συντονισμένες δράσεις για την ενίσχυση της αιμοδοσίας. Σύμφωνα με τον Υπουργό, έχει ήδη δρομολογηθεί πρωτοβουλία κινητοποίησης του επιχειρηματικού κόσμου, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς και οργανώσεις, με στόχο να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή εργαζομένων σε οργανωμένες αιμοδοσίες.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι να αυξηθεί ο αριθμός των τακτικών αιμοδοτών και να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια η προσφορά αίματος. Παράλληλα, απηύθυνε πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους να στηρίξουν την πρωτοβουλία, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη της Πολιτείας προς τους πολίτες που ήδη συμμετέχουν στην εθελοντική αιμοδοσία.

Ο Υπουργός ευχαρίστησε, τέλος, τους επαγγελματίες υγείας, τους επιστήμονες, τους ερευνητές και όλους όσοι συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της θαλασσαιμίας, υπογραμμίζοντας ότι η Πολιτεία οφείλει να στηρίζει έμπρακτα το έργο τους.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι η επάρκεια αίματος και οι εξελίξεις στη θεραπεία συνδέονται με την ίδια βασική ανθρώπινη προσδοκία: οι άνθρωποι με θαλασσαιμία να μπορούν να συνεχίζουν τη ζωή τους χωρίς την αβεβαιότητα για την επόμενη μετάγγιση και χωρίς η φροντίδα τους να αποτελεί διαρκή διεκδίκηση. Ο κ. Χαραλαμπίδης εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι εργασίες του συνεδρίου θα συμβάλουν στην περαιτέρω προώθηση αυτής της κατεύθυνσης.

Εξάλλου ο πρόεδρος του Συνδέσμου Θαλασσαιμίας Μίλτος Μιλτιάδους σε χαιρετισμό του στο πλαίσιο του συνεδρίου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην δράση του Συνδέσμου αλλά και στην αναγκαιότητα για την επάρκεια αίματος. Απευθυνόμενος στον Υπουργό Υγείας ανέφερε πως έχει αποδείξει πως είναι παρών, προσθέτοντας πως αυτό υποδηλώνει πως θα έχουν την στήριξη τους. Πρόσθεσε πως το επόμενο τρίμηνο θα είναι κρίσιμο για την εξασφάλιση αποθέματος για ένα μακροπρόσθεσμο σχεδιασμό.