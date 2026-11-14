Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ πρότειναν παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία με αντάλλαγμα την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

«Οι Αμερικανοί έθεσαν το ερώτημα: “Τι θα γινόταν αν η Ουκρανία εντασσόταν στο ΝΑΤΟ; Θα αποχωρούσε η Ουκρανία από το Ντονμπάς;”. Ήταν η πρώτη φορά που τέθηκε ένα τέτοιο ζήτημα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους την Παρασκευή, με τις δηλώσεις να τελούν υπό εμπάργκο έως το Σάββατο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι η χώρα συζητούσε για «συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ». Αν οι δυτικές χώρες τις επιβεβαίωναν, πρόσθεσε, θα ρωτούσε την ουκρανική κοινωνία αν πρέπει να γίνουν αποδεκτές, καθώς, όπως είπε, «δεν έχω το δικαίωμα να λάβω αυτή την απόφαση μόνος μου».

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι η Ρωσία «ποντάρει τα πάντα» στη χειμερινή εκστρατεία του πολέμου κατά της Ουκρανίας. Ζήτησε παράλληλα από τις ΗΠΑ πακέτο στρατιωτικής βοήθειας, το οποίο, όπως είπε, θα ασκούσε πίεση στον Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει τις εχθροπραξίες.

«Ποντάρουν τα πάντα αυτόν τον χειμώνα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή, με τις δηλώσεις να τελούν υπό εμπάργκο. Πρόσθεσε ότι η ψήφιση από το Κογκρέσο των ΗΠΑ νομοθεσίας που θα προβλέπει «κυρώσεις και όπλα» θα αποτελούσε «το είδος του κινήτρου που χρειάζεται ο Πούτιν» για να αποκλιμακώσει την κατάσταση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ακόμη ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ αποτελούν τη μόνη «πραγματική ασφάλεια» για την Ευρώπη. Προειδοποίησε ότι η προσπάθεια του Κρεμλίνου να αλλάξει την αρχιτεκτονική ασφαλείας της ηπείρου θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερους πολέμους.

Πηγή: ΚΥΠΕ