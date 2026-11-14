Την ανακήρυξη του ψευδοκράτους καταδικάζει η Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων (ΠΕΠ), με αφορμή τη συμπλήρωση 43 χρόνων από τις 15 Νοεμβρίου 1983. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η ανακήρυξη έγινε κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, με στόχο να παγιωθούν τα αποτελέσματα της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής.
Μήνυμα της ΠΕΠ για τα 43 χρόνια από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους – Έκκληση για νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες
Η Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων καταγγέλλει ότι η ανακήρυξη έγινε κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και καλεί ΕΕ και διεθνή κοινότητα να ασκήσουν επιρροή στην Άγκυρα.
Η ΠΕΠ σημειώνει ότι η Τουρκία παραμένει το μόνο κράτος που αναγνωρίζει το ψευδοκράτος. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η διεθνής κοινότητα καταδίκασε την ανακήρυξη με τα ψηφίσματα 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
Αναφερόμενη στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, η Ένωση αναφέρει ότι οι υποχωρήσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς δεν έχουν αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όπως προσθέτει, η στάση της Τουρκίας και οι διχοτομικές επιδιώξεις της συντηρούν το αδιέξοδο και απομακρύνουν την προοπτική μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης.
Η ΠΕΠ καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα να εντείνουν τις διπλωματικές πρωτοβουλίες τους και να ασκήσουν επιρροή στην Άγκυρα, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ουσιαστική πρόοδο.
Η Ένωση υπογραμμίζει ότι, 43 χρόνια μετά την ανακήρυξη και 52 χρόνια μετά την εισβολή, χιλιάδες πρόσφυγες εξακολουθούν να στερούνται το δικαίωμα επιστροφής στις εστίες τους. Διαμηνύει ότι δεν αποδέχεται ούτε την παραγραφή της αδικίας ούτε την εγκατάλειψη των δικαιωμάτων του προσφυγικού κόσμου. Όπως αναφέρει, θα συνεχίσει τον αγώνα της, μαζί με το σύνολο του κυπριακού λαού, για τερματισμό της κατοχής, απελευθέρωση, επανένωση και αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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