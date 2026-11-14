Γεραπετρίτης: «Δεν ζητήθηκε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου» – Τι αναφέρει η γαλλική διακοίνωση

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός δεν παρέδωσε στους πολιτικούς αρχηγούς το σχετικό έγγραφο ούτε τους διάβασε το ακριβές κείμενό του. Αντίθετα, τους μετέφερε τα στοιχεία που γνωρίζει για το περιεχόμενό του.

Όπως διευκρινίστηκε, στη γαλλική διακοίνωση δεν περιλαμβάνεται οποιαδήποτε αναφορά σε αίτημα αδειοδότησης από την Τουρκία. Το έγγραφο αφορά την ενημέρωση των παράκτιων κρατών της περιοχής, στο πλαίσιο της διπλωματικής αβροφροσύνης, ενώ περιλαμβάνει και στοιχεία για την εξέλιξη των ερευνών.

Με βάση αυτή την ενημέρωση, δεν ζητήθηκε από την Άγκυρα ούτε άδεια ούτε συγκατάθεση για τη διεξαγωγή των ερευνών που σχετίζονται με το έργο.

Οι συναντήσεις του υπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς διήρκεσαν αρκετή ώρα και, πέρα από το περιεχόμενο της διακοίνωσης, συζητήθηκαν και οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που διατυπώθηκαν, ο συγκεκριμένος κύκλος ερευνών του γαλλικού ερευνητικού πλοίου αναμένεται να ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα ή εντάσεις. Η επόμενη φάση του έργου, που αφορά την πόντιση του καλωδίου, υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθεί σε περίπου έναν χρόνο.

Οι συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς

Πρώτος συναντήθηκε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Μετά την ενημέρωση, υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, με πλήρη σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα των δύο χωρών.

Στη συνέχεια, ο υπουργός συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος έκανε λόγο για ένα «μεγάλο παζάρι γύρω από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις.

Ακολούθησε η ενημέρωση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Από την πλευρά της Ελληνικής Λύσης ανακοινώθηκε ότι ο πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Βελόπουλος, δεν θα συμμετείχε στη συνάντηση που είχε προγραμματιστεί για τις 13:00. Ο κύκλος των επαφών επρόκειτο να ολοκληρωθεί στις 17:00, με την ενημέρωση της Ρένας Δούρου.

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν με φόντο τις εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ένα έργο με σημαντική ενεργειακή και γεωπολιτική διάσταση για την περιοχή.