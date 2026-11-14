Κινηματογραφική απόδραση 74χρονου πρώην μέλους των Ερυθρών Ταξιαρχιών στην Αργεντινή – «Πέταξε» από τον 5ο όροφο και «εξαφάνισε» το βραχιολάκι του

Ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να χρησιμοποίησε εξοπλισμό αναρρίχησης για να εγκαταλείψει το διαμέρισμά του στον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας, ενώ προηγουμένως είχε αφαιρέσει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι παρακολούθησης, επιχειρώντας να παραπλανήσει το σύστημα επιτήρησης.

Η απόδραση σημειώθηκε το απόγευμα της 10ης Νοεμβρίου, στη συνοικία Σαν Τέλμο της αργεντίνικης πρωτεύουσας. Μέρος της διαδρομής του καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας στην οδό Μπολίβαρ. Στο βίντεο διακρίνεται ο 74χρονος να προσγειώνεται με δυσκολία στο πεζοδρόμιο, να προσπαθεί να συνέλθει από την πτώση και στη συνέχεια να απομακρύνεται πεζός.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το αργεντίνικο μέσο Infobae, η κυβέρνηση ανακοίνωσε χρηματική αμοιβή ύψους 20 εκατομμυρίων πέσος για όποιον προσφέρει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

LA INSÓLITA FUGA DEL TERRORISTA ITALIANO DE 74 AÑOS EN SAN TELMO Leonardo Bertulazzi, condenado en su país como miembro de las Brigate Rosse, saltó de su departamento en un quinto piso de la calle Defensa y usó carne de cerdo para envolver su tobillera. El Gobierno ofreció una recompensa de $20 millones para encontrarlo. 🔗https://t.co/enk2PcIYyU — infobae (@infobae) November 11, 2026

Η διαφυγή από το μπαλκόνι και η πτώση στον δρόμο

Ο Μπερτουλάτσι διέμενε σε διαμέρισμα στην οδό Ντεφένσα, υπό καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού και συνεχή αστυνομική επιτήρηση. Αστυνομικοί της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αργεντινής είχαν αναλάβει τη φύλαξή του, εναλλάσσοντας βάρδιες.

Παρά τα μέτρα ασφαλείας, κατάφερε να βγει από το μπαλκόνι και να χρησιμοποιήσει εξοπλισμό αναρρίχησης για να κατέβει προς γειτονικό ακάλυπτο χώρο.

Όπως περιέγραψε πηγή με γνώση της υπόθεσης, ο 74χρονος κατέβηκε περίπου πέντε μέτρα και στη συνέχεια έπεσε από ύψος άλλων δύο μέτρων μέχρι το έδαφος, τραυματιζόμενος από την προσγείωση. Αφού συνήλθε, κατευθύνθηκε προς την οδό Μπολίβαρ και εξαφανίστηκε.

Οι κινήσεις του καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας, η οποία αποτύπωσε τη δύσκολη προσγείωσή του και την προσπάθειά του να απομακρυνθεί από το σημείο.

Το ηλεκτρονικό βραχιολάκι μέσα σε χοιρινό κρέας

Εντύπωση προκαλεί και ο τρόπος με τον οποίο ο Μπερτουλάτσι φέρεται να προσπάθησε να ξεγελάσει το σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης.

Περίπου δύο εβδομάδες πριν από την απόδραση είχε επιχειρήσει ξανά να αφαιρέσει το βραχιολάκι, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός. Τότε, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία είχε ζητήσει από τη Δικαιοσύνη να μεταφερθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα ή σε χώρο κράτησης της αστυνομίας.

Ωστόσο, κατά την τελική απόδραση δεν φαίνεται να ενεργοποιήθηκε εγκαίρως κάποια προειδοποίηση. Όταν οι αστυνομικοί εισήλθαν στο διαμέρισμα, εντόπισαν τη συσκευή τυλιγμένη σε χοιρινό κρέας, ενώ γύρω της είχε τοποθετηθεί ένα πιεσόμετρο.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν η συγκεκριμένη κατασκευή χρησιμοποιήθηκε για να παραπλανήσει τους αισθητήρες του συστήματος και να καθυστερήσει τον εντοπισμό της διαφυγής.

Η καταδίκη στην Ιταλία και η υπόθεση έκδοσης

Ο Λεονάρντο Μπερτουλάτσι υπήρξε μέλος των Ερυθρών Ταξιαρχιών, της ακροαριστερής ένοπλης οργάνωσης που έδρασε στην Ιταλία, κυρίως κατά τη δεκαετία του 1970.

Έχει καταδικαστεί ερήμην στην Ιταλία σε 27 χρόνια κάθειρξης για συμμετοχή σε ένοπλη οργάνωση και στην απαγωγή του επιχειρηματία Πιέτρο Κόστα.

Ζούσε στην Αργεντινή από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και το 2004 απέκτησε καθεστώς πρόσφυγα. Το 2024, η Εθνική Επιτροπή για τους Πρόσφυγες της χώρας αποφάσισε την ανάκλησή του, ενώ στις 29 Αυγούστου του ίδιου έτους συνελήφθη από την Interpol της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας.

Τον Ιούλιο του 2025, το Ανώτατο Δικαστήριο της Αργεντινής αποφάσισε την έκδοσή του στην Ιταλία. Ο δικηγόρος του προσέφυγε κατά της απόφασης, χωρίς να δικαιωθεί, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο παραμένει σε εκκρεμότητα άλλη δικαστική διαδικασία που αφορά την ανάκληση του καθεστώτος πρόσφυγα.

Οι ισχυρισμοί του δικηγόρου για την υγεία του

Ο συνήγορος του 74χρονου, Ροδόλφο Γιανσόν, υποστηρίζει ότι η υπόθεση συνδέεται με παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου για την προστασία των προσφύγων. Ισχυρίζεται ότι ο εντολέας του εξακολουθεί να έχει προσφυγικό καθεστώς, παρά την απόφαση ανάκλησής του.

Παράλληλα, επικαλείται προβλήματα υγείας του Μπερτουλάτσι, αναφέροντας ότι λαμβάνει θεραπεία για επιληψία σε δημόσιο νοσοκομείο του Μπουένος Άιρες. Κατά τον ίδιο, η κατάσταση της υγείας του πρέπει να αξιολογηθεί από την αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία, ενώ η νομοθεσία της Αργεντινής προβλέπει περιορισμούς στην έκδοση προσώπων υπό συγκεκριμένες ιατρικές προϋποθέσεις.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Μετά την απόδραση, οι αργεντίνικες Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 74χρονου, ενώ εξετάζουν και το ενδεχόμενο να είχε βοήθεια από τρίτα πρόσωπα για την οργάνωση της διαφυγής του.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται επίσης ο τρόπος με τον οποίο κατάφερε να αφαιρέσει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι χωρίς να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός, παρά το προηγούμενο περιστατικό κατά το οποίο η απόπειρά του είχε γίνει αντιληπτή.

Πηγή: Infobae