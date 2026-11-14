Πρόστιμο ύψους 805 εκατομμυρίων ευρώ στη Meta Platforms ανακοίνωσε σήμερα ότι επιβάλλει η Υπηρεσία Προστασίας Ψηφιακών Δεδομένων της Ιταλίας.
Ιταλία: Πρόστιμο - μαμούθ 805 εκατ. ευρώ στη Meta για χρήση φωτογραφιών και βίντεο χρηστών χωρίς συγκατάθεση
Η ιταλική Υπηρεσία Προστασίας Ψηφιακών Δεδομένων ανακοίνωσε ότι επιβάλλει πρόστιμο στη Meta Platforms, η οποία φέρεται να απέκτησε πρόσβαση σε φωτογραφίες και βίντεο χωρίς ενημέρωση ή συγκατάθεση των χρηστών.
Σύμφωνα με την υπηρεσία, η Meta φέρεται να είχε πρόσβαση σε φωτογραφίες και βίντεο χρηστών χωρίς να τους ενημερώσει σχετικά ή να λάβει τη συγκατάθεσή τους.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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