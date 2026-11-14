Ρούμπιο κατά Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου: «Σταματήστε να επικαλείστε νόμους απέναντι σε άνδρες με σπαθιά» – Σφοδρή επίθεση στο διεθνές δίκαιο

Μιλώντας σε δικηγόρους που είναι μέλη της οργάνωσης, κατηγόρησε το ΔΠΔ ότι επιχειρεί να εφαρμόσει κανόνες τους οποίους η Ουάσινγκτον δεν αναγνωρίζει.

Πριν από περίπου έναν μήνα οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις κατά του ΔΠΔ, με στόχο να παραλύσουν τη λειτουργία του. Οι κυρώσεις αναμένεται να τεθούν σε ισχύ τον Απρίλιο.

Ο Ρούμπιο κατηγόρησε το δικαστήριο ότι επικαλείται το διεθνές δίκαιο για να καταδικάσει «σχεδόν όλες τις μεγάλες αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής» της κυβέρνησης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, από τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον πλοίων στην Καραϊβική έως την αιχμαλώτιση του Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Εκτίμησε ότι το διεθνές δίκαιο δεν είναι ουδέτερο, αλλά αποτελεί «εργαλείο» που χρησιμοποιούν οι παγκόσμιες ελίτ για να προωθούν τα συμφέροντά τους.

Στην ομιλία του, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ανέφερε ακόμη ότι στόχος του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν ήταν να εμποδιστεί η Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Χαρακτήρισε τον στόχο αυτό ιδιαίτερα επείγοντα, καθώς, όπως είπε, οι «ακραίοι σιίτες ιερωμένοι» της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν «επεκτατική νοοτροπία».

Ο Ρούμπιο αντιπαρέβαλε τη στάση του Ιράν με εκείνη της Βόρειας Κορέας. «Δεν δικαιολογώ τα φοβερά πράγματα που έχουν συμβεί εκεί», είπε. «Απλώς λέω ότι αυτός [ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν] δεν έχει επεκτατικές τάσεις. Δεν προσπαθεί να εισβάλει στην Ιαπωνία ή στην Κίνα ή οπουδήποτε».

«Ηλίθιοι»

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «δεν θα υποκύψουν στο στείρο όραμα ακραίων δικαστών ή παγκόσμιων γραφειοκρατών χωρίς ψυχή». Επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι το ΔΠΔ θα επιχειρήσει να ασκήσει διώξεις σε Αμερικανούς αξιωματούχους ή στρατιωτικούς, επιχείρημα που χρησιμοποίησε για να δικαιολογήσει την επιβολή κυρώσεων κατά του δικαστηρίου τον προηγούμενο μήνα.

«Οι Αμερικανοί δεν έχουν συμφωνήσει ποτέ να υποκύψουν στην εξουσία του ΔΠΔ, αλλά αυτό το δικαστήριο και οι σύμμαχοί του στην παγκόσμια γραφειοκρατία έχουν ορίσει τους εαυτούς τους δικαστές και ενόρκους και εκτελεστές της παγκόσμιας τάξης», κατήγγειλε.

«Αν είναι αρκετά ηλίθιοι ώστε να προσπαθήσουν να εφαρμόσουν τις χωρίς αξία αποφάσεις τους, η απάντησή μας θα είναι σίγουρα ίδια με αυτή του Ρωμαίου στρατηγού Πομπήιου (…) “Σταματήστε να επικαλείστε νόμους απέναντι σε άνδρες με σπαθιά”».

Η κυβέρνηση Τραμπ διεξάγει εδώ και καιρό εκστρατεία κατά του ΔΠΔ, το οποίο έχει δεσμευθεί να καταλύσει «τούβλο τούβλο». Η στάση της συνδέεται με την οργή της για την έκδοση από τους δικαστές του ΔΠΔ εντάλματος σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου, για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα.

Ευρωπαϊκές χώρες και ο ΟΗΕ έχουν καταδικάσει τις αμερικανικές κυρώσεις, ενώ το Ισραήλ τις έχει χαιρετίσει.

Οι ΗΠΑ έχουν υπογράψει, αλλά δεν έχουν επικυρώσει, το Καταστατικό της Ρώμης, την ιδρυτική συνθήκη του ΔΠΔ.

Πηγή: ΚΥΠΕ