Μετά τη Microsoft, νέα προβλήματα: Τραπεζικό χάος στις ΗΠΑ - Χιλιάδες αναφορές για προβλήματα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Σύμφωνα με τον ιστότοπο downdetector.com, οι χρήστες ανέφεραν ότι οι υπηρεσίες των Bank of America, Chase, U.S. Bank, Wells Fargo και Zelle ήταν εκτός λειτουργίας ή παρουσίαζαν προβλήματα.

Εκπρόσωπος της Chase Bank δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι υπηρεσίες της τράπεζας αντιμετωπίζουν ένα τεχνικό σφάλμα, και όχι κάποιο ζήτημα κυβερνοασφάλειας.

«Λόγω ενός τεχνικού προβλήματος, ορισμένες συναλλαγές χρειάζονται περισσότερο χρόνο από το συνηθισμένο για να ολοκληρωθούν, ωστόσο οι πελάτες εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς και τα κεφάλαιά τους», ανέφερε σε δήλωσή του εκπρόσωπος της Chase. «Εργαζόμαστε για την επίλυση του ζητήματος το συντομότερο δυνατό».

Οι αναφορές αυτές έρχονται στον απόηχο μιας μεγάλης διακοπής λειτουργίας στη Microsoft, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή (13/11) και διήρκεσε ώρες, επηρεάζοντας υπηρεσίες όπως το Outlook, το Teams και τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Copilot.

Ορισμένοι πελάτες της Chase έλαβαν μήνυμα που ανέφερε: «Ορισμένες υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες. Εργαζόμαστε για την αποκατάστασή τους. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά αργότερα».





ΠΗΓΗ: ERTNEWS