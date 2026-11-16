O Ντόναλντ Τραμπ λέει πως θα μπορούσε να συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στην Κίνα

«Θα είμαστε με τον πρόεδρο Σι (...) θα συναντηθούμε επίσης με τον πρόεδρο Πούτιν και επιπλέον θα μπορούσαμε να συναντηθούμε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν», ανέφερε σε δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο, προτού αναχωρήσει αεροπορικώς για τη Μανίλα όπου θα λάβει μέρος στη σύνοδο της ASEAN (Ένωση χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας) από αύριο Τρίτη.

«Οπότε, αυτό θα είναι καλό», συμπλήρωσε, αναφέροντας πως οποιαδήποτε συνάντηση με τον Κιμ θα γινόταν στην Κίνα.

O Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είχε συναντηθεί παλαιότερα με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, κατά τη διάρκεια της θητείας του το διάστημα 2017-2021, μεταξύ άλλων στην Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη της Κορέας, έχει διατυπώσει το ενδιαφέρον του για μία ακόμη συνάντηση κατά τη διάρκεια της τωρινής του θητείας.

Εντούτοις, ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν πει πως δεν ήταν στα άμεσα σχέδιά του να το κάνει.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ