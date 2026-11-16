Φονικό στη Λευκωσία: Αιμορραγικό σοκ από τραύματα στον λαιμό η αιτία θανάτου της 44χρονης

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ολοκληρώθηκε σήμερα η νεκροτομή επί της σορού της άτυχης γυναίκας, την οποία διενήργησαν οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου. Όπως διαπιστώθηκε, οι θανατηφόρες κακώσεις προκλήθηκαν από νύσσον και τέμνον όργανο, με αποτέλεσμα να προκληθούν πολλαπλές ρήξεις αγγείων στον λαιμό και να επέλθει αιμορραγικό σοκ.

Η υπόθεση αφορά τον φόνο που διαπράχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου στη Λευκωσία, με δεύτερη γυναίκα να τραυματίζεται σοβαρά και να υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Οι έρευνες της Αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα συνεχίζονται.