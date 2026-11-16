Ισραήλ: Νέες καταγγελίες για εκλογική χειραγώγηση εν μέσω πολιτικού αδιεξόδου

Σύμφωνα με έρευνα του Channel 12, ο προσωπάρχης του Νετανιάχου, Ίντο Νόρντεν, διαβίβασε στην αστυνομία πληροφορίες για υποτιθέμενη εξαγορά ψήφων, επικαλούμενος πρώην υπάλληλο του πρωθυπουργικού γραφείου. Τρεις ακτιβιστές συνελήφθησαν, αλλά οι κατηγορίες δεν τεκμηριώθηκαν. Ο αρχηγός της αστυνομίας, Ντάνιελ Λεβί, διέταξε σήμερα εσωτερικό έλεγχο, ο οποίος θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός μίας εβδομάδας. Το γραφείο του Νετανιάχου αρνείται ότι οργανώθηκε επιχείρηση χειραγώγησης των εκλογών.

Ο πρόεδρος της Κοινής Λίστας, Γιούσεφ Τζαμπαρίν, κατήγγειλε «απόπειρα κλοπής των εκλογών» και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει την ασφάλεια των Αράβων πολιτών. Ο Άχμαντ Τίμπι έκανε λόγο για «μαφία στην Ιερουσαλήμ» και για προσχεδιασμένη επιχείρηση. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Ρά’αμ, Μανσούρ Αμπάς, ζήτησε από τη γενική εισαγγελέα να διεξαχθεί ποινική έρευνα, μιλώντας για κατασκευασμένες κατηγορίες και αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο σύστασης κρατικής εξεταστικής επιτροπής.

Παράλληλα, ο Άβιγκντορ Λίμπερμαν ανέλαβε επίσημα την προεδρία της προσωρινής Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Κνέσετ. Ανέφερε ότι θα καλέσει για εξηγήσεις τους επικεφαλής του στρατού, της Μοσάντ, της Σιν Μπετ και της αστυνομίας, ενώ έθεσε στην ημερήσια διάταξη και τη στράτευση των υπερορθόδοξων.

Ο υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, κατηγόρησε τον Λίμπερμαν για «σοβαρή παραβίαση της λογοκρισίας» και για πολιτική αξιοποίηση ευαίσθητων πληροφοριών. Προειδοποίησε, επίσης, ότι δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί η Επιτροπή σε «πολιτικό τσίρκο».

Οι χθεσινές επαφές του Λικούντ με το Γιάσαρ του Γκάντι Άιζενκοτ δεν οδήγησαν σε αποτέλεσμα. Ο Νετανιάχου εξακολουθεί να επιδιώκει κυβέρνηση ενότητας με τους υπερορθόδοξους συμμάχους του, ενώ ο Λίμπερμαν και ο Γιαΐρ Γκολάν απορρίπτουν τη συνεργασία μαζί του. Οι δύο τελευταίοι διαφωνούν, ωστόσο, για τη συμμετοχή των αραβικών κομμάτων: ο Λίμπερμαν προκρίνει συμφωνία με τα υπερορθόδοξα κόμματα και ο Γκολάν με τα αραβικά.

Για αύριο αναμένεται ψηφοφορία για την αντικατάσταση του προέδρου της Κνέσετ, Αμίρ Οχάνα, από τον Ματάν Καχάνα. Ο Καχάνα απέρριψε την απαίτηση του Μπεζαλέλ Σμότριτς να αποκλειστούν Άραβες βουλευτές από τις θέσεις αντιπροέδρων. Ο Αμπάς εκτιμά ότι οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης θα ξεκινήσουν μετά την ψηφοφορία.

Πηγή: ΚΥΠΕ