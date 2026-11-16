Τρόμος πάνω από τις ευρωπαϊκές γιορτές: Προειδοποιούν για πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις οι ΗΠΑ - Τι αναφέρει το αμερικανικό ΥΠΕΞ

Σύμφωνα με το αμερικανικό μήνυμα ασφαλείας, μεγάλες συγκεντρώσεις και δημόσιες εκδηλώσεις ενδέχεται να αποτελέσουν ευκαιρίες για τρομοκρατικές οργανώσεις αλλά και μεμονωμένους δράστες. Οι επιθέσεις, σημειώνεται, θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με ελάχιστη ή χωρίς καμία προειδοποίηση.

Στους πιθανούς στόχους περιλαμβάνονται χριστουγεννιάτικες αγορές, κόμβοι μεταφορών, εμπορικά κέντρα, χώροι λατρείας και άλλοι δημόσιοι χώροι με αυξημένη επισκεψιμότητα. Οι αμερικανικές αρχές καλούν τους πολίτες τους να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων και επισκέψεων σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Προειδοποιήσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες

Το μήνυμα ασφαλείας έχει ευρύτερο ευρωπαϊκό χαρακτήρα και δεν αφορά αποκλειστικά μία χώρα. Αντίστοιχες ανακοινώσεις δημοσιεύθηκαν από αμερικανικές διπλωματικές αποστολές σε χώρες όπως η Γερμανία, η Βρετανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Σλοβακία και το Μαυροβούνιο.

Οι ΗΠΑ επισημαίνουν επίσης ότι κατά τους τελευταίους μήνες έχουν αυξηθεί οι απεργίες και οι διαδηλώσεις σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις και στην καθημερινότητα. Ειδική αναφορά γίνεται σε σειρά ψευδών απειλών για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών που επηρέασαν την πολιτική αεροπορία σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες τον Νοέμβριο

Οι Αμερικανοί πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις τοπικές ειδήσεις, να αποφεύγουν διαδηλώσεις και περιοχές με αυξημένη αστυνομική παρουσία, να ενημερώνονται από τις αεροπορικές εταιρείες για πιθανές αλλαγές στα δρομολόγια και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Διευκρινίζεται ότι η προειδοποίηση δεν κατονομάζει συγκεκριμένη χώρα ως στόχο ούτε αναφέρεται σε πληροφορίες για επικείμενη ή επιβεβαιωμένη τρομοκρατική επίθεση. Πρόκειται για γενική σύσταση αυξημένης επαγρύπνησης ενόψει της εορταστικής περιόδου.