Συνάντηση Έρχιουρμαν με τον Πρέσβη της Σουηδίας στη Λευκωσία - Στο επίκεντρο το Κυπριακό

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του κ. Έρχιουρμαν, όπου αντάλλαξαν απόψεις για την πορεία του Κυπριακού και την επικαιρότητα.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο «υφυπουργός» της «προεδρίας», Μεχμέτ Ντανά, καθώς και η «σύμβουλος» επί θεμάτων διπλωματίας και εξωτερικών σχέσεων, Ιπέκ Μπορμάν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε και ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.