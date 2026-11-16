Το Κυπριακό και τρέχουσες εξελίξεις συζήτησαν σε συνάντηση που είχε σήμερα στη Λευκωσία ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, με τον Πρέσβη της Σουηδίας στην Κύπρο, Χένρικ Σέντεριν.
Συνάντηση Έρχιουρμαν με τον Πρέσβη της Σουηδίας στη Λευκωσία - Στο επίκεντρο το Κυπριακό
Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του κ. Έρχιουρμαν, όπου αντάλλαξαν απόψεις για την πορεία του Κυπριακού και την επικαιρότητα.
Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του κ. Έρχιουρμαν, όπου αντάλλαξαν απόψεις για την πορεία του Κυπριακού και την επικαιρότητα.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο «υφυπουργός» της «προεδρίας», Μεχμέτ Ντανά, καθώς και η «σύμβουλος» επί θεμάτων διπλωματίας και εξωτερικών σχέσεων, Ιπέκ Μπορμάν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε και ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.
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