Το πρόβλημα έγινε γνωστό την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, όταν το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN αποκάλυψε ότι το NSA Net, το εσωτερικό δίκτυο μέσω του οποίου οι εργαζόμενοι της NSA ανταλλάσσουν απόρρητες πληροφορίες, αντιμετωπίζει σοβαρή δυσλειτουργία.

Επικαλούμενο έξι πηγές με γνώση της κατάστασης, το CNN μετέδωσε ότι η υπηρεσία προσπαθεί να εξακριβώσει την έκταση του προβλήματος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί στοιχεία που να υποδεικνύουν κυβερνοεπίθεση.

Το πρακτορείο Reuters επιβεβαίωσε ότι είχε ζητήσει σχόλιο από την NSA, χωρίς να λάβει άμεση απάντηση. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει ανεξάρτητα τη διάρκεια και την πραγματική έκταση της διακοπής λειτουργίας του δικτύου.

Προβλήματα εδώ και εβδομάδες

Περισσότερες πληροφορίες για τη δυσλειτουργία παρουσίασε το εξειδικευμένο σε θέματα κυβερνοασφάλειας μέσο The Record, επικαλούμενο δύο πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το NSA Net δεν έχει τεθεί ολοκληρωτικά εκτός λειτουργίας, αλλά παρουσιάζει διακοπές και παρέχει υπηρεσίες κατά διαστήματα. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι το δίκτυο αντιμετωπίζει προβλήματα σταθερότητας εδώ και εβδομάδες, προκαλώντας δυσαρέσκεια μεταξύ των εργαζομένων.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, η διοίκηση της υπηρεσίας αποφάσισε να εφαρμόσει κλιμακωτή προσέλευση του προσωπικού στις εγκαταστάσεις της στο Φορτ Μιντ του Μέριλαντ.

Όπως εξηγεί το The Record, στόχος είναι να περιοριστεί η επιβάρυνση του δικτύου από τη μαζική ταυτόχρονη σύνδεση δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων κατά τις πρωινές ώρες.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, εφεδρικές εγκαταστάσεις της NSA σε διάφορες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να αναλάβουν μέρος των λειτουργιών, προκειμένου να συνεχιστεί η βασική αποστολή της υπηρεσίας, που περιλαμβάνει τη συλλογή πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ενημέρωση για τεχνικές εργασίες στο δίκτυο

Νεότερα στοιχεία για την πιθανή αιτία του προβλήματος δημοσίευσε η αμερικανική εφημερίδα The Wall Street Journal.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η εφημερίδα, η NSA πραγματοποιούσε εργασίες ενημέρωσης και διόρθωσης του λογισμικού της, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δικτύου.

Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι η διακοπή θα ήταν προσωρινή και ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για κακόβουλη κυβερνοεπίθεση. Ωστόσο, η πληροφορία αυτή δεν συνοδευόταν από επίσημη ανακοίνωση της αμερικανικής υπηρεσίας.

Δεν επηρεάζεται η επικοινωνία με τον Τραμπ

Παρά τη δυσλειτουργία του δικτύου, η δυνατότητα της NSA να μεταφέρει επείγουσες πληροφορίες στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ δεν αναμένεται να επηρεαστεί.

Σύμφωνα με το CNN, ένας εν ενεργεία και ένας πρώην Αμερικανός αξιωματούχος ανέφεραν ότι η αμερικανική κυβέρνηση διαθέτει πολλαπλά εφεδρικά συστήματα και ασφαλή δίκτυα επικοινωνιών, τα οποία επιτρέπουν τη διαβίβαση κρίσιμων πληροφοριών στον Πρόεδρο.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε περιοδεία στην Ασία, με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, και πρόκειται να μεταβεί στην Κίνα για συνομιλίες.

Σειρά τεχνικών προβλημάτων στις ΗΠΑ

Η δυσλειτουργία του NSA Net καταγράφεται έπειτα από σειρά σοβαρών τεχνικών προβλημάτων που επηρέασαν τις τελευταίες ημέρες μεγάλες επιχειρήσεις και κρίσιμες υποδομές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως μεταδίδει το Reuters, την Παρασκευή η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) προχώρησε σε αναστολή απογειώσεων σε εθνικό επίπεδο για σχεδόν πέντε ώρες, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που αποδόθηκε στην εγκατάσταση ενός δρομολογητή δικτύου στο Άρκανσο.

Το περιστατικό προκάλεσε σημαντικές αναταράξεις στις αερομεταφορές, με περισσότερες από 18.000 πτήσεις να ακυρώνονται σε διάστημα τριών ημερών.

Παράλληλα, η Microsoft αντιμετώπισε εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών της, μεταξύ των οποίων το Outlook και το Teams, επηρεάζοντας επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι υπηρεσίες αποκαταστάθηκαν το Σάββατο και απέδωσε το πρόβλημα σε τεχνική δυσλειτουργία διακομιστών, χωρίς ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας.

Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στις λειτουργίες της United Airlines και της JPMorgan Chase.

Ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Μαρκγουέιν Μάλιν, δήλωσε στο CNBC, σύμφωνα με το Reuters, ότι η πρόσφατη σειρά τεχνολογικών προβλημάτων δεν συνδέεται με κυβερνοεπιθέσεις, αλλά με τη χρήση νέων τεχνολογιών πάνω σε παλαιωμένα συστήματα πληροφορικής.

Δεν είναι η πρώτη δυσλειτουργία της NSA

Το The Record υπενθυμίζει ότι η NSA έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν σοβαρά τεχνικά προβλήματα.

Το 2000, συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών της υπηρεσίας παρέμειναν εκτός λειτουργίας για τρεις ημέρες, εξαιτίας προβλημάτων λογισμικού και υποδομών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αποκατάσταση απαιτούσε χιλιάδες εργατοώρες και κόστισε περίπου 1,5 εκατομμύριο δολάρια.

Αντίστοιχα, το 2013 είχε τεθεί εκτός λειτουργίας η δημόσια ιστοσελίδα της NSA. Παρότι ομάδες χάκερ είχαν υποστηρίξει ότι ευθύνονταν για το περιστατικό, οι αρμόδιοι απέδωσαν τη διακοπή σε προγραμματισμένη αναβάθμιση.

Σε ό,τι αφορά τη σημερινή δυσλειτουργία, παραμένει αδιευκρίνιστο πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του NSA Net. Δεν έχει επίσης επιβεβαιωθεί επισήμως η ακριβής έκταση των προβλημάτων ή ο βαθμός στον οποίο έχουν επηρεαστεί οι εσωτερικές λειτουργίες της υπηρεσίας.

Με πληροφορίες από CNN, Reuters, The Wall Street Journal, The Record