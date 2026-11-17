Το έγγραφο, με ημερομηνία 5 Νοεμβρίου 2026, κυκλοφόρησε ως επίσημο έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με αριθμό Α/81/479. Σε αυτό, η Αίγυπτος αμφισβητεί επίσης τις θαλάσσιες οριοθετήσεις που ανακοίνωσε μονομερώς η Λιβύη, απορρίπτει τις συμφωνίες ενεργειακής συνεργασίας Τουρκίας-Λιβύης του 2022 και του 2025 και επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προστατεύσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Η παρέμβαση ακολουθεί την απόφαση της λιβυκής Βουλής των Αντιπροσώπων στις 20 Οκτωβρίου να εγκρίνει το μνημόνιο που υπέγραψαν η Τουρκία και η τότε Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης στις 27 Νοεμβρίου 2019. Με την απόφαση αυτή, το κοινοβούλιο αναθεώρησε την προηγούμενη στάση του, καταργώντας αποφάσεις του 2020 που απέρριπταν την κύρωση των συμφωνιών με την Άγκυρα και ζητούσαν τη διακοπή των πολιτικών σχέσεων με την Τουρκία.

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αιγύπτου στον ΟΗΕ αναφέρει ότι η θέση του Καΐρου παραμένει αμετάβλητη: «Η Αίγυπτος απορρίπτει το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας του Κράτους της Λιβύης για την οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο, το οποίο υπογράφηκε στις 27 Νοεμβρίου 2019, δεν το αναγνωρίζει και το θεωρεί απολύτως άκυρο και στερούμενο οποιασδήποτε έννομης συνέπειας». Η Αίγυπτος σημειώνει ότι έχει εκφράσει την ίδια θέση σε διακοινώσεις στις 23 Δεκεμβρίου 2019, 10 Απριλίου 2023, 9 Απριλίου 2024 και 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Για την απόφαση του λιβυκού κοινοβουλίου, η διακοίνωση αναφέρει ότι «η φερόμενη κύρωση [...] δεν μεταβάλλει το γεγονός ότι το μνημόνιο παραμένει άκυρο και εξακολουθεί να μην παράγει οποιαδήποτε έννομη συνέπεια έναντι της Αιγύπτου». Παράλληλα, το Κάιρο υποστηρίζει ότι το μνημόνιο και οι ενέργειες που απορρέουν από αυτό παραβιάζουν τις αρχές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 και την καθιερωμένη πρακτική οριοθέτησης θαλάσσιων συνόρων.

Η αιγυπτιακή διακοίνωση απορρίπτει επίσης το μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα των υδρογονανθράκων που υπέγραψαν στις 3 Οκτωβρίου 2022 η Τουρκία και η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, καθώς και τη συμφωνία της 25ης Ιουνίου 2025 μεταξύ της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης (NOC) και της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίου (TPAO). Το Κάιρο χαρακτηρίζει και τα δύο μνημόνια άκυρα και χωρίς έννομες συνέπειες, παραπέμποντας στην προηγούμενη διακοίνωσή του της 8ης Σεπτεμβρίου 2025, Α/80/386.

Η Αίγυπτος απορρίπτει ακόμη τις εξωτερικές οριογραμμές των θαλάσσιων ζωνών που ανακοίνωσε η Λιβύη με διακοίνωση της 27ης Μαΐου 2025, Α/79/916, υποστηρίζοντας ότι επικαλύπτονται με τα δυτικά θαλάσσια όριά της. Διατυπώνει ειδική αντίρρηση για τα ανατολικά όρια που ανακοίνωσε η Λιβύη, περιλαμβανομένων των εξωτερικών ορίων της δηλωθείσας λιβυκής υφαλοκρηπίδας, τα οποία, σύμφωνα με το Κάιρο, βρίσκονται εξ ολοκλήρου εντός αιγυπτιακών θαλάσσιων ζωνών και παραγνωρίζουν τα δικαιώματά του στην ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα. Η Αίγυπτος δηλώνει ότι τυχόν συνέπειες από τη λιβυκή δήλωση είναι απαράδεκτες και παραπέμπει στις διακοινώσεις της 9ης Απριλίου 2024 και της 8ης Σεπτεμβρίου 2025.

Το Κάιρο απορρίπτει οποιαδήποτε μέτρα ή ενέργειες βασιστούν στα μνημόνια ή στις λιβυκές δηλώσεις και αντιβαίνουν στα θαλάσσια όρια που έχει ανακοινώσει. Παράλληλα, δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να προστατεύσει τα δικαιώματά του βάσει του διεθνούς δικαίου και να αντιταχθεί σε κάθε απόπειρα προσβολής τους.

Η Αίγυπτος αναφέρει ότι παραμένει ανοιχτή στη συνεργασία, τη διαβούλευση και τη διαπραγμάτευση με τα γειτονικά κράτη, με καλή πίστη, για συμφωνίες οριοθέτησης θαλάσσιων συνόρων στη βάση του διεθνούς δικαίου και δίκαιων και ισότιμων λύσεων, με τρόπο που να εξυπηρετεί τα κοινά συμφέροντα. Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να διανείμει τη διακοίνωση ως επίσημο έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης, στο πλαίσιο του θέματος 74 της ημερήσιας διάταξης, και να τη δημοσιεύσει στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Ωκεάνιων Υποθέσεων και Δικαίου της Θάλασσας του ΟΗΕ και σε προσεχή έκδοση του Δελτίου Δικαίου της Θάλασσας.

Πηγή: ΚΥΠΕ