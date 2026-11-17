Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει τους πολίτες για πιθανή ρωσική επίθεση τις επόμενες ημέρες. Τη Δευτέρα, διαπραγματευτές που εκπροσωπούσαν το Κίεβο, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ συζήτησαν με αντικείμενο μελλοντικές συνομιλίες με τη Ρωσία, με στόχο να βρεθεί τρόπος τερματισμού του πολέμου, ο οποίος μαίνεται εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ρωσία βομβάρδισε ταυτόχρονα δύο μεγάλες γέφυρες στο Κίεβο, τη Βόρεια και τη Νότια, τις οποίες είχε στοχοθετήσει και τις προηγούμενες εβδομάδες.

«Πλήγματα είχαν στόχο τη Βόρεια και τη Νότια γέφυρα στην πρωτεύουσα», έγραψε στο Telegram ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο. Πρόσθεσε ότι υπέστησαν ζημιές εγκαταστάσεις κρίσιμων υποδομών και ότι σε ορισμένες συνοικίες παρουσιάζονται προβλήματα στην υδροδότηση και τη θέρμανση.

Σε μήνυμά του προς τους Ουκρανούς, ο Ζελένσκι είχε ζητήσει να παρακολουθούν τις προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο πυραυλικών επιθέσεων «σήμερα (Δευτέρα) το βράδυ, στη διάρκεια της νύκτας και όλη την ημέρα αύριο (Τρίτη)». «Και αυτοί εκεί κάτω στη Ρωσία πρέπει να γνωρίζουν ότι για κάθε μία από τις κακόβουλες πράξεις τους θα υπάρξει μια δίκαιη απάντηση από την πλευρά μας», πρόσθεσε.

Σε άλλες ρωσικές επιθέσεις, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επαρχία Τσερκάσι, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους που έγραψαν στο Telegram. Οι ίδιοι ανέφεραν επίσης ότι στοχοθετήθηκαν το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, καθώς και οι επαρχίες Ντνιπροπετρόφσκ και Ζαπορίζια.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε τα πλήγματα, αναφέροντας ότι επλήγησαν εγκαταστάσεις μεταφορών, στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές στο Κίεβο, τη Ζαπορίζια, το Τσερκάσι και το Ντνιπροπετρόφσκ, καθώς και λιμενικές υποδομές και φορτηγά πλοία.

Ρεκόρ 1.441 καταρρίψεων drones

Λίγο πριν από τα ρωσικά πλήγματα, η Ουκρανία είχε αναφέρει ότι στοχοθέτησε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα τη γέφυρα που συνδέει την προσαρτημένη Κριμαία με τη Ρωσία.

«Ο εχθρός έπληξε ξανά τη γέφυρα της Κριμαίας», δήλωσε ο Σεργκέι Αξιόνοφ, κυβερνήτης της επαρχίας που έχει διοριστεί από τη Μόσχα, προσθέτοντας ότι η κυκλοφορία διακόπηκε μετά το πλήγμα.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταρρίφθηκαν 1.441 ουκρανικά drones, αριθμός ρεκόρ από τον Σεπτέμβριο. «Στη διάρκεια της νύκτας που πέρασε (…) οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 1.441 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», ανέφερε το υπουργείο στο Telegram.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα drones καταρρίφθηκαν πάνω από περισσότερες από 20 ρωσικές περιφέρειες, κυρίως πάνω από τη Μόσχα, το Μπέλγκοροντ και την Κριμαία.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε στο Telegram ότι από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας έως το πρωί της ημέρας των πληγμάτων εκτοξεύθηκαν περίπου 800 drones εναντίον της ρωσικής πρωτεύουσας. Τα περισσότερα αναχαιτίστηκαν, ενώ 321 «καταρρίφθηκαν καθώς πλησίαζαν» την πόλη.

Στο διπλωματικό πεδίο, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ συμμετείχαν τη Δευτέρα σε τηλεδιάσκεψη με την Ουκρανία. «Για πρώτη φορά η Ευρώπη εκπροσωπούνταν πλήρως σε αυτές τις συζητήσεις από αυτούς που θα την εκπροσωπήσουν στις διαπραγματεύσεις με τους Ρώσους», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται την Πέμπτη στη Σεντζέν, στη νοτιοανατολική Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τους ομολόγους του των ΗΠΑ και της Κίνας στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC). Θα είναι η πρώτη συνάντηση κορυφής αυτού του είδους μεταξύ του Πούτιν, του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ.

Πηγή: ΚΥΠΕ