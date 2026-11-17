Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου, η χορηγία εγκρίθηκε μετά την αξιολόγηση των σχετικών αιτήσεων από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης. Αφορά ζώνες 30 χλμ./ώρα σε ιστορικούς πυρήνες της Λευκωσίας: Εντός των Τειχών Πόλης, Άγιο Δομέτιο, Έγκωμη και Παλουριώτισσα.

Ο Δήμος έχει ήδη εγκρίνει την εφαρμογή επιπρόσθετων ζωνών ήπιας κυκλοφορίας με όριο ταχύτητας 30 χλμ./ώρα. Στόχος είναι η προστασία περιοχών ειδικού χαρακτήρα, καθώς και οικιστικών περιοχών που γειτνιάζουν με σχολεία, πάρκα, χώρους πρασίνου, ποδηλατοδρόμους και άλλα σημεία ενδιαφέροντος ή τα περιλαμβάνουν.

Ζώνες ήπιας κυκλοφορίας λειτουργούν ήδη στην περιοχή Εντός των Τειχών Πόλης, στον ιστορικό πυρήνα Καϊμακλίου, στην Ομορφίτα, στον ιστορικό πυρήνα Παλουριώτισσας, στον ιστορικό πυρήνα Αγίων Ομολογητών, καθώς και στην περιοχή του Λυκαβητού μεταξύ των λεωφόρων Μακαρίου Γ΄, Διγενή Ακρίτα, Καλλιπόλεως και Εθνικής Φρουράς. Εφαρμόζονται επίσης στους ιστορικούς πυρήνες Έγκωμης, Αγίου Δομετίου και Αγλαντζιάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης ζώνες ορίου ταχύτητας που βρίσκονται προς υλοποίηση. Αυτές αφορούν τις περιοχές δυτικά της λεωφόρου Δημοκρατίας και βόρεια της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου, καθώς και δυτικά της λεωφόρου Δημοκρατίας, νότια της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου και βόρεια της λεωφόρου Κυριάκου Μάτση.

Για επόμενη φάση προγραμματίζονται ζώνες στην περιοχή μεταξύ των λεωφόρων Ηρώων, Ηλία Παπακυριακού και της οδού Γιώργου Σεφέρη· μεταξύ των λεωφόρων Ηρώων, 28ης Οκτωβρίου και Ηλία Παπακυριακού· μεταξύ των λεωφόρων Προδρόμου, Γρίβα Διγενή, Αγίου Προκοπίου και Μετοχίου και της οδού Σινά· καθώς και μεταξύ των λεωφόρων Ηρώων και Λευκοθέου και των οδών Λυκαβηττού και Πεντέλης.

Πηγή: ΚΥΠΕ