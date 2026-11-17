Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, τα σοβαρότερα επεισόδια εκδηλώθηκαν στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, μετά την ολοκλήρωση της πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία, όταν ομάδα αντιεξουσιαστών πέταξε πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με χρήση χημικών.

Από τα επεισόδια τραυματίστηκε μία γυναίκα στο κεφάλι, ενώ η ένταση συνεχίστηκε στην περιοχή της Πανόρμου.

Νωρίτερα, επεισόδια είχαν σημειωθεί και στην πλατεία Κλαυθμώνος, όπου ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε με πέτρες και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών των ΜΑΤ, οι οποίοι προχώρησαν επίσης σε χρήση χημικών.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στην Κλαυθμώνος πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επίθεση εναντίον διμοιρίας, με ρίψη μαρμάρων, πετρών, καδρονιών και ενός γκαζιού. Από την επίθεση τραυματίστηκε ένας αστυνομικός.

Για το περιστατικό συνελήφθη ένας 51χρονος, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρία καδρόνια με αιχμηρές άκρες και ένα γκαζάκι, το οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, εξερράγη κατά την επίθεση. Συνολικά, οι αστυνομικές αρχές είχαν ανακοινώσει εννέα προσαγωγές και μία σύλληψη στην Αθήνα.

Επεισόδια και σε Θεσσαλονίκη και Βόλο

Ένταση σημειώθηκε και στη Θεσσαλονίκη, όπου άγνωστα πρόσωπα έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων στην οδό Φιλίππου, στην περιοχή πάνω από τη Μακεδονικής Αμύνης. Πριν από την έναρξη της πορείας, η Αστυνομία είχε προχωρήσει σε οκτώ προσαγωγές.

Μικρής έκτασης επεισόδια καταγράφηκαν και στον Βόλο, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου, όταν ομάδα ατόμων πέταξε βόμβες μολότοφ, μπουκάλια και πέτρες.

Χιλιάδες πολίτες στους δρόμους

Παρά τα επεισόδια, χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις για τη συμπλήρωση 53 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, περίπου 20.000 διαδηλωτές συμμετείχαν στην πορεία της Αθήνας, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι συμμετέχοντες ξεπέρασαν τις 5.000.

Η πορεία στην Αθήνα κατέληξε στην αμερικανική πρεσβεία, με την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου να φτάνει στο σημείο λίγο πριν από τις 17:00.

Για την επιτήρηση των κινητοποιήσεων είχαν κινητοποιηθεί περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί στην ελληνική πρωτεύουσα, ενώ εφαρμόστηκαν εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και προσωρινό κλείσιμο σταθμών του μετρό.