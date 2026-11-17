Η λεγόμενη «βρώμικη βόμβα» βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας, μετά τις αποκαλύψεις του CNN ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν ενδεχόμενο σχέδιο του Ιράν για επίθεση στην Ουάσιγκτον, με στόχο υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, το οποίο επικαλείται επτά αξιωματούχους, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή χρήση «βρώμικης βόμβας» ή χημικών όπλων. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις επικείμενης επίθεσης, ενώ η Τεχεράνη απορρίπτει τις σχετικές κατηγορίες.

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν την αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τις πληροφορίες με ιδιαίτερη σοβαρότητα, προειδοποιώντας το Ιράν για βαρύτατες συνέπειες σε περίπτωση επίθεσης. Τι ακριβώς είναι, όμως, η «βρώμικη βόμβα» που επανέρχεται στο προσκήνιο; Πόσο επικίνδυνη είναι για τον άνθρωπο και σε τι διαφέρει από ένα πυρηνικό όπλο;

Τι ακριβώς είναι η «βρώμικη βόμβα»

Πρόκειται για έναν μηχανισμό που συνδυάζει συμβατικά εκρηκτικά με ραδιενεργό υλικό. Κατά την έκρηξη, τα εκρηκτικά μπορούν να διασκορπίσουν το ραδιενεργό υλικό στη γύρω περιοχή, προκαλώντας ενδεχομένως μόλυνση του περιβάλλοντος.

Σε αντίθεση με μια πυρηνική βόμβα, η «βρώμικη βόμβα» δεν προκαλεί πυρηνική αντίδραση. Η έκρηξη προέρχεται αποκλειστικά από τα συμβατικά εκρηκτικά, ενώ το ραδιενεργό υλικό αποτελεί τον παράγοντα που δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους.

Ο βασικός σκοπός μιας τέτοιας επίθεσης δεν είναι απαραίτητα η πρόκληση μεγάλου αριθμού άμεσων θυμάτων, αλλά η δημιουργία ανασφάλειας, η μόλυνση μιας περιοχής και η διατάραξη της καθημερινής ζωής.

Πόσο επικίνδυνη είναι για τον άνθρωπο;

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο άμεσος κίνδυνος για όσους βρίσκονται κοντά στο σημείο της έκρηξης προέρχεται κυρίως από τα συμβατικά εκρηκτικά.

Η έκθεση σε ραδιενεργό υλικό μπορεί επίσης να δημιουργήσει κινδύνους για την υγεία, οι οποίοι εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως η ποσότητα και το είδος του υλικού, η απόσταση από το σημείο της έκρηξης, η διάρκεια της έκθεσης και οι καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με το CDC, στις περισσότερες περιπτώσεις μιας τέτοιας επίθεσης, η άμεση έκθεση στην ακτινοβολία δεν αναμένεται να είναι αρκετά υψηλή ώστε να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει σοβαρές επιπτώσεις σε συγκεκριμένες συνθήκες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το ενδεχόμενο εισπνοής ή κατάποσης ραδιενεργών σωματιδίων, καθώς και η πιθανότητα μακροχρόνιας έκθεσης.

Πώς διαφέρει από μια πυρηνική βόμβα

Η σημαντικότερη διαφορά είναι ότι μια πυρηνική βόμβα απελευθερώνει τεράστια ποσότητα ενέργειας μέσω πυρηνικών αντιδράσεων, προκαλώντας ισχυρότατο ωστικό κύμα, εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και επικίνδυνη ακτινοβολία.

Αντίθετα, η «βρώμικη βόμβα» χρησιμοποιεί συμβατική έκρηξη για τη διασπορά ραδιενεργών ουσιών.

Επομένως, δεν μπορεί να προκαλέσει την πυρηνική έκρηξη ή την καταστροφική ισχύ που συνδέεται με τα πυρηνικά όπλα.

Η χρήση της, ωστόσο, μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό περιοχών, στην απομάκρυνση κατοίκων και σε χρονοβόρες επιχειρήσεις απορρύπανσης.

Γιατί θεωρείται όπλο πρόκλησης πανικού

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της «βρώμικης βόμβας» είναι ότι οι ψυχολογικές και οικονομικές συνέπειές της ενδέχεται να είναι δυσανάλογα μεγάλες σε σχέση με τις άμεσες επιπτώσεις της ακτινοβολίας.

Ακόμη και όταν η ραδιενεργός μόλυνση είναι περιορισμένη, η αβεβαιότητα για την έκταση της έκθεσης μπορεί να προκαλέσει έντονη ανησυχία στον πληθυσμό.

Οι αρχές ενδέχεται να χρειαστεί να αποκλείσουν δρόμους, να απομακρύνουν πολίτες, να πραγματοποιήσουν μετρήσεις ραδιενέργειας και να προχωρήσουν σε καθαρισμό κτιρίων και δημόσιων χώρων.

Εάν μια τέτοια επίθεση πραγματοποιηθεί σε πυκνοκατοικημένη ή εμπορική περιοχή, οι οικονομικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι σημαντικές, ακόμη και χωρίς εκτεταμένες απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ «βρώμικη βόμβα»;

Παρά τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί διεθνώς και τις κατά καιρούς πληροφορίες για σχέδια τρομοκρατικών οργανώσεων, δεν υπάρχει ευρέως τεκμηριωμένη περίπτωση επιτυχημένης τρομοκρατικής επίθεσης με «βρώμικη βόμβα» που να έχει προκαλέσει εκτεταμένη ραδιενεργό διασπορά.

Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί περιστατικά παράνομης διακίνησης ραδιενεργών υλικών, καθώς και υποθέσεις στις οποίες οι αρχές διερεύνησαν σχέδια πιθανής χρήσης τους σε επιθέσεις.

Ο κίνδυνος, επομένως, αντιμετωπίζεται σοβαρά από τις υπηρεσίες ασφαλείας, παρότι η πραγματική χρήση τέτοιων μηχανισμών παραμένει εξαιρετικά σπάνια.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες σε περίπτωση επίθεσης

Σε περίπτωση περιστατικού με πιθανή διασπορά ραδιενεργού υλικού, οι αρμόδιες αρχές συστήνουν στους πολίτες να απομακρυνθούν από το άμεσο σημείο της έκρηξης και να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες.

Η παραμονή σε εσωτερικό χώρο, κατά προτίμηση μακριά από παράθυρα και εξωτερικούς τοίχους, μπορεί να περιορίσει την έκθεση. Εφόσον υπάρχει υποψία ραδιενεργού μόλυνσης, η αφαίρεση των εξωτερικών ρούχων και το πλύσιμο του σώματος μπορούν επίσης να μειώσουν τον κίνδυνο.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η λήψη μέτρων πρέπει να γίνεται βάσει των οδηγιών των αρμόδιων υπηρεσιών και όχι υπό το καθεστώς πανικού.

Η «βρώμικη βόμβα», συνεπώς, δεν αποτελεί πυρηνικό όπλο με την παραδοσιακή έννοια. Είναι όμως μια δυνητικά επικίνδυνη μορφή επίθεσης, με συνέπειες που μπορεί να επεκταθούν πέρα από το σημείο της έκρηξης και να επηρεάσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα την κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα.