Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η κυβερνοεπίθεση εντοπίστηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των διαδικτυακών υπηρεσιών που χρησιμοποιούν καθημερινά εκατομμύρια πολίτες.

Μεταξύ των οργανισμών των οποίων οι ιστοσελίδες επηρεάστηκαν περιλαμβάνονται τα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα CNN και BBC, η βρετανική τράπεζα HSBC, η IKEA, οι τεχνολογικές εταιρείες Zoom, Salesforce και GitLab, καθώς και ο αεροπορικός όμιλος Air France-KLM.

Πώς πραγματοποιήθηκε η επίθεση

Οι επιτιθέμενοι φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν ευπάθεια στην πλατφόρμα Optimizely, η οποία παρέχει υπηρεσίες βελτιστοποίησης ιστοσελίδων και ψηφιακής εμπειρίας σε μεγάλους οργανισμούς.

Μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας κατάφεραν να εισαγάγουν κακόβουλο κώδικα JavaScript σε ιστοσελίδες που χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες της, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για υποκλοπή πληροφοριών από ανυποψίαστους επισκέπτες.

Ο κακόβουλος κώδικας είχε σχεδιαστεί ώστε να συλλέγει στοιχεία πιστωτικών καρτών, να υποκλέπτει cookies και να καταγράφει στιγμιότυπα οθόνης. Παράλληλα, επιχειρούσε να αντικαθιστά διευθύνσεις ψηφιακών πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων με διευθύνσεις που ελέγχονταν από τους δράστες, προκειμένου να εκτρέπονται προς αυτούς χρηματικές συναλλαγές.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο κώδικας επιχειρούσε επίσης να εκμεταλλευτεί ευπάθειες σε συσκευές iPhone και iPad.

Τι αναφέρει η εταιρεία

Η Optimizely επιβεβαίωσε ότι υπήρξε περιστατικό ασφαλείας και ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε ενέργειες για την αντιμετώπισή του, διορθώνοντας την ευπάθεια και αφαιρώντας τον κακόβουλο κώδικα.

Ωστόσο, παραμένει αδιευκρίνιστο πόσοι χρήστες ενδέχεται να επηρεάστηκαν και κατά πόσον οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν προσωπικά ή οικονομικά δεδομένα.

Σημειώνεται ότι η παρουσία κακόβουλου κώδικα στις ιστοσελίδες των 178 οργανισμών δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι παραβιάστηκαν τα εσωτερικά πληροφοριακά τους συστήματα. Η επίθεση φαίνεται να πραγματοποιήθηκε μέσω κοινής τεχνολογικής υποδομής τρίτου παρόχου.

Η υπόθεση αναδεικνύει τους κινδύνους που δημιουργούνται όταν μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων και οργανισμών εξαρτάται από τις ίδιες εξωτερικές ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς μία και μόνο ευπάθεια μπορεί να επηρεάσει ταυτόχρονα δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες ιστοσελίδες.

Πηγές: Reuters / Anadolu Agency