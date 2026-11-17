Σύμφωνα με το Reuters και δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης 360 Stepeni, MRT και MKD.mk της Βόρειας Μακεδονίας, οι υπηρεσίες ασφαλείας των δύο χωρών συνεργάστηκαν για την αποτροπή σχεδίου δολοφονίας προσώπου στην Ελλάδα, το οποίο φέρεται να συνδέεται με δίκτυο που δρα για λογαριασμό ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2026, με τις αρχές της Βόρειας Μακεδονίας να ανακοινώνουν ότι η έρευνα διήρκεσε περίπου δέκα μήνες.

Πέντε συλλήψεις και ένας καταζητούμενος

Σύμφωνα με το 360 Stepeni, στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται έξι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, ηλικίας από 29 έως 73 ετών, οι οποίοι προέρχονται από τα Σκόπια και το Κουμάνοβο.

Από τους πέντε υπόπτους που εντοπίστηκαν, τέσσερις έχουν προφυλακιστεί και ένας έχει τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό. Έκτο πρόσωπο εξακολουθεί να αναζητείται, με τις αρχές να εκτιμούν ότι βρίσκεται εκτός της χώρας.

Ένας από τους υπόπτους συνελήφθη στην Ελλάδα και παραδόθηκε στις αρχές της Βόρειας Μακεδονίας στις 12 Νοεμβρίου.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερις τοποθεσίες, με τη συμμετοχή της ειδικής αστυνομικής μονάδας «Τίγρης».

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων USB, χειρόγραφες σημειώσεις και κατάλογοι επαφών. Εντοπίστηκαν επίσης σχεδιαγράμματα συγκεκριμένων τοποθεσιών, καθώς και όπλα και πυρομαχικά, ορισμένα από τα οποία φέρονται να κατέχονταν χωρίς νόμιμη άδεια.

Ο Ιρανός που φέρεται να συντόνιζε το δίκτυο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες για τον φερόμενο συντονιστή του σχεδίου.

Οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας κατονομάζουν τον Ιρανό Edris Jahangiri Mavaneh ως πρόσωπο που φέρεται να είχε αναλάβει τον συντονισμό της εγκληματικής ομάδας.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ο συγκεκριμένος άνδρας συνδέεται με δίκτυα που φέρονται να συνεργάζονται με τις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Στην υπόθεση γίνεται επίσης αναφορά στον Naji Sharifi Zindashti, πρόσωπο που έχει συνδεθεί με δραστηριότητες διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος και έχει κατηγορηθεί από τις αμερικανικές αρχές για συμμετοχή στον σχεδιασμό δολοφονιών.

Οι αναφορές αυτές ενισχύουν τις υποψίες των αρχών ότι πίσω από το σχέδιο βρισκόταν ένα ευρύτερο δίκτυο, το οποίο φέρεται να αξιοποιούσε πρόσωπα του οργανωμένου εγκλήματος για την εκτέλεση επιχειρήσεων εκτός Ιράν.

Ποιος ήταν ο στόχος στην Ελλάδα

Η ταυτότητα του προσώπου που επρόκειτο να δολοφονηθεί δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της ελληνικής «Καθημερινής», πιθανός στόχος ήταν Ισραηλινός επιχειρηματικός αξιωματούχος που βρισκόταν στην Ελλάδα.

Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιαζόταν η επίθεση ή για το ακριβές σημείο όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί.

Παράλληλα, παραμένει άγνωστο εάν οι ύποπτοι είχαν λάβει χρηματική αμοιβή ή εάν υπήρχε συμφωνία για την καταβολή χρημάτων μετά την εκτέλεση του σχεδίου.

Όπως μεταδίδει το 360 Stepeni, ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας, Μπόγιαν Χριστόφσκι, απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, επικαλούμενος την ευαισθησία των ερευνών.

Η σύνδεση με το «Noor One»

Μια ακόμη διάσταση της υπόθεσης προκύπτει από δημοσίευμα της ελληνικής «Καθημερινής», το οποίο αναφέρεται στη σύνδεση του Naji Sharifi Zindashti με την πολύκροτη υπόθεση του πλοίου «Noor One».

Πρόκειται για το πλοίο που είχε εμπλακεί στη μεταφορά περίπου δύο τόνων ηρωίνης το 2014, σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών που απασχόλησαν τις ελληνικές αρχές.

Η αναφορά στο συγκεκριμένο πρόσωπο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των καταγγελλόμενων διασυνδέσεών του τόσο με το οργανωμένο έγκλημα όσο και με επιχειρήσεις που φέρονται να σχετίζονται με ιρανικά συμφέροντα.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής δημόσια στοιχεία που να αποδεικνύουν άμεση επιχειρησιακή σύνδεση της υπόθεσης «Noor One» με το σχέδιο δολοφονίας που αποκαλύφθηκε στην Ελλάδα.

Τι αναφέρουν οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση MRT μετέδωσε ότι οι έρευνες των υπηρεσιών ασφαλείας διήρκεσαν περίπου δέκα μήνες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τις διασυνδέσεις των εμπλεκομένων.

Ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας, Μπόγιαν Χριστόφσκι, και ο διευθυντής του Γραφείου Δημόσιας Ασφάλειας, Αλεξάνταρ Γιάνεφ, παρουσίασαν στοιχεία της επιχείρησης, υπογραμμίζοντας τη συνεργασία με τις ελληνικές αρχές.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα MRT και MKD.mk, δεν έχουν προκύψει μέχρι στιγμής στοιχεία ότι το συγκεκριμένο δίκτυο προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση στο έδαφος της Βόρειας Μακεδονίας.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο κίνδυνος τρομοκρατικών ενεργειών στη χώρα παραμένει χαμηλός.

Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ η φερόμενη εμπλοκή ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών βασίζεται στις διαπιστώσεις των αρμόδιων αρχών και δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα με δημοσιοποιημένα αποδεικτικά στοιχεία.

Πηγές: Reuters / Associated Press / 360 Stepeni / MRT / MKD.mk / «Καθημερινή»