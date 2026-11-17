Κατά την παραμονή του στην πόλη, ο Πούτιν αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, μετέδωσε επίσημο ρωσικό μέσο ενημέρωσης.

Στη Σεντζέν της Κίνας έφθασε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

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