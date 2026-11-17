Το Υπουργείο Εσωτερικών του Βερολίνου έθεσε εκτός νόμου τον ισλαμικό σύνδεσμο Ελ Ιρσάντ και τις υποοργανώσεις του, με την υποψία ότι υποστηρίζουν τη Χεζμπολάχ. Η αστυνομία πραγματοποιεί από το πρωί έρευνες σε 28 εγκαταστάσεις στην πρωτεύουσα της Γερμανίας.
Βερολίνο: Απαγορεύτηκε ισλαμικός σύνδεσμος λόγω υποστήριξης της Χεζμπολάχ
Η Γερουσία του Βερολίνου έθεσε εκτός νόμου τον σύνδεσμο Ελ Ιρσάντ και τρεις υποοργανώσεις του, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνες σε 28 εγκαταστάσεις.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γερουσίας του Βερολίνου, ο σύνδεσμος κατηγορείται ότι παρέχει οργανωτική και οικονομική στήριξη στη λιβανέζικη τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ και ότι προσφέρει πλατφόρμα για την προπαγάνδα της στο Βερολίνο.
Με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας της κρατιδιακής κυβέρνησης διαλύονται ο σύνδεσμος και οι υποοργανώσεις του Αλ-Καέμ, Αλ-Θακαλίν και Κέντρο Εκπαίδευσης Καλάμ. Η απόφαση ισχύει άμεσα. Οι σχετικοί ιστότοποι πρέπει να καταργηθούν, ενώ απαγορεύεται πλέον η δημόσια χρήση των διακριτικών του συνδέσμου.
Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί εάν πρέπει να δεσμευθούν ή να κατασχεθούν περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τα ευρήματα του Υπουργείου Εσωτερικών και Αθλητισμού της Γερουσίας, ο Ελ-Ιρσάντ δραστηριοποιείται στο Βερολίνο και αντιτίθεται στην ιδέα της διεθνούς κατανόησης.
«Ο σκοπός και οι δραστηριότητές του παραβιάζουν το ποινικό δίκαιο», δήλωσε η Γερουσιαστής Εσωτερικών και Αθλητισμού Ίρις Σπράνγκερ. Επισήμανε ότι καθοριστικός παράγοντας στην αξιολόγηση ήταν κυρίως η εδραιωμένη υποστήριξη του συνδέσμου προς τη Χεζμπολάχ, η οποία, όπως ανέφερε, αρνείται το δικαίωμα ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ και καλεί σε ένοπλο αγώνα εναντίον του, ακόμη και με τρομοκρατικές μεθόδους.
Το Συνδικάτο Αστυνομικών Βερολίνου (GdP) εξέφρασε την υποστήριξή του στην απόφαση της Γερουσίας για την απαγόρευση του συνδέσμου. Σε ανακοίνωσή του ανέφερε: «Στη συζήτηση γύρω από τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης στο Βερολίνο, μεταξύ της Αριστεράς, των Πρασίνων και του SPD, καταστήσαμε σαφές τι περιμένουμε από όλους όσοι επιθυμούν να αναλάβουν ευθύνη».
«Αυτό περιλαμβάνει σαφή στάση κατά του ισλαμισμού και του αντισημιτισμού και προθυμία να εξαχθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα. Χαιρετίζουμε ρητά την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών να απαγορεύσει τον Ελ-Ιρσάντ λόγω της εξακριβωμένης υποστήριξής του προς τη Χεζμπολάχ», τόνισε ο πρόεδρος του συνδικάτου, Στέφαν Βε.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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