Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Πενταγώνου, στόχος της συμφωνίας είναι «να διασφαλίσει ότι ο λαός της Βενεζουέλας δεν θα απειλείται από ξένους παράγοντες, ναρκοτρομοκράτες ή εγκληματίες, και ότι θα είναι ασφαλής και προστατευμένος εντός των κυρίαρχων συνόρων του».

Η μεταβατική Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, περιέγραψε τη συμφωνία ως «επανεκκίνηση της στρατιωτικοτεχνικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών», ύστερα από χρόνια εντάσεων στις διμερείς σχέσεις.

Σύμφωνα με τη Ροδρίγκες, η συμφωνία αποσκοπεί στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας μέσω εκπαίδευσης, εξοπλισμού και πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες.

Η Ροδρίγκες υποδέχθηκε τον Χέγκσεθ στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες, στο Καράκας. Η επίσκεψη πραγματοποιείται δέκα μήνες μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη, τον Ιανουάριο, του πρώην Προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Ο Μαδούρο δικάζεται αυτή την περίοδο στις ΗΠΑ μαζί με τη σύζυγό του.

Ο Χέγκσεθ είναι ο υψηλότερα ιστάμενος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης που επισκέπτεται τη Βενεζουέλα μετά την επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της χώρας. Ως επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, υπήρξε ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες της επιχείρησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ