Οι τρεις πρώτες μονάδες παραδόθηκαν στην Τουρκική Πολεμική Αεροπορία, γεγονός που σχολίασε και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογαν.

«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα, κατά την οποία ένα μεγάλο όνειρο έγινε πραγματικότητα», είπε σε δήλωσή του.

Πρόσθεσε ότι το μη επανδρωμένο μαχητικό εντάχθηκε μετά από χρόνια εργασίας και τεράστιας προσπάθειας.

Επισήμανε ακόμη ότι «με το KIZILELMA, ο ένδοξος στρατός μας θα πηγαίνει από νίκη σε νίκη, και εύχομαι σε αυτό το περήφανο επίτευγμα κάθε επιτυχία και καλή τύχη».

Ο Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, δήλωσε ότι με την παράδοση η Τουρκία γίνεται η πρώτη χώρα που θέτει σε επιχειρησιακή υπηρεσία μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος αυτής της κατηγορίας.

Το KIZILELMA αναπτύχθηκε από την Baykar με ίδια κεφάλαια και πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση στις 14 Δεκεμβρίου 2022. Η εταιρεία αναφέρει ότι στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν συνολικά 600 δοκιμαστικές και εκπαιδευτικές πτήσεις.

Σύμφωνα με την Baykar, τον Νοέμβριο του 2025, κατά τη διάρκεια δοκιμής στα ανοιχτά της Σινώπης, το KIZILELMA έπληξε αεριωθούμενο αεροσκάφος-στόχο με πύραυλο αέρος-αέρος πέραν του οπτικού ορίζοντα.

Τον Μάιο του 2026 πέταξε αυτόνομα σε σχηματισμό με επανδρωμένα ιταλικά αεροσκάφη M-346.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ