Το επαρχιακό συμβούλιο εξέλεξε τον Βενταβί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, με 14 ψήφους υπέρ από τα 15 μέλη που συμμετείχαν στη συνεδρίαση. Ο νέος κυβερνήτης είναι επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης του Ιρακινού Τουρκμενικού Μετώπου στο Κιρκούκ και διαδέχεται τον επίσης Τουρκμένο Μοχάμεντ Σαμάν Αγά, ο οποίος ανέλαβε υπουργική θέση στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Βαγδάτης.

Ποιο είναι το Ιρακινό Τουρκμενικό Μέτωπο

Το Ιρακινό Τουρκμενικό Μέτωπο ιδρύθηκε το 1995 ως συμμαχία τουρκμενικών πολιτικών οργανώσεων, με στόχο την προάσπιση των πολιτικών, πολιτιστικών και εθνικών δικαιωμάτων των Τουρκμένων του Ιράκ.

Πρόκειται για πολιτικό σχηματισμό τουρκμενικού εθνικιστικού προσανατολισμού, ο οποίος υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα του Ιράκ και αντιτίθεται στις κουρδικές διεκδικήσεις για ενσωμάτωση του Κιρκούκ στην αυτόνομη Περιφέρεια του Κουρδιστάν.

Η οργάνωση διατηρεί στενές σχέσεις με την Άγκυρα, η οποία ιστορικά έχει προσφέρει πολιτική υποστήριξη στο Μέτωπο. Σύμφωνα με αναλύσεις του Washington Institute και του Amwaj.media, η τουρκική στήριξη υπήρξε σημαντικός παράγοντας στην ίδρυση και την πολιτική ανάπτυξή του.

Γιατί έχει σημασία η εκλογή

Το Κιρκούκ αποτελεί μία από τις πλέον ευαίσθητες περιοχές του Ιράκ, λόγω των σημαντικών πετρελαϊκών αποθεμάτων του και της συνύπαρξης Κούρδων, Αράβων και Τουρκμένων.

Η ανάληψη της διακυβέρνησης από στέλεχος του Τουρκμενικού Μετώπου αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την πολιτική εκπροσώπηση των Τουρκμένων, αλλά και για τις περιφερειακές ισορροπίες στις οποίες εμπλέκεται η Τουρκία.

Ωστόσο, η εξέλιξη δεν σημαίνει ότι η Άγκυρα αποκτά διοικητικό έλεγχο του Κιρκούκ. Η εκλογή του Βενταβί αποτελεί αποτέλεσμα συμφωνίας κατανομής της εξουσίας μεταξύ κουρδικών, αραβικών και τουρκμενικών πολιτικών δυνάμεων.

Μάλιστα, η θητεία του αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σύντομη, καθώς η συμφωνία προβλέπει ότι η θέση του κυβερνήτη θα παραχωρηθεί σε εκπρόσωπο των Αράβων στις αρχές του 2027.

Η εξέλιξη καταδεικνύει τις σύνθετες ισορροπίες που εξακολουθούν να καθορίζουν το μέλλον του Κιρκούκ, μιας περιοχής όπου η εθνοτική εκπροσώπηση, οι ενεργειακοί πόροι και τα συμφέροντα των γειτονικών κρατών παραμένουν στενά συνδεδεμένα.