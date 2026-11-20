Σύμφωνα με το BBC, που επικαλείται στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων Sensor Tower, οι πωλήσεις του παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένων των προπαραγγελιών, ξεπέρασαν τα 24,5 εκατομμύρια αντίτυπα μέχρι το τέλος της πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, αποφέροντας εκτιμώμενα έσοδα 2,36 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Για σύγκριση, η ταινία «Spider-Man: Brand New Day», η οποία κατέγραψε τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εισπράξεις της φετινής χρονιάς, συγκέντρωσε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια καθ' όλη τη διάρκεια προβολής της στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Πάντως, η Rockstar Games και η μητρική της εταιρεία Take-Two δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη επίσημα στοιχεία πωλήσεων, αν και αναγνωρίζουν ότι η ζήτηση για τον νέο τίτλο είναι πρωτοφανής.

Ένα από τα ακριβότερα videogames στην ιστορία

Το GTA 6 αποτελεί τη νέα προσθήκη σε μία από τις δημοφιλέστερες σειρές βιντεοπαιχνιδιών παγκοσμίως, η οποία έκανε την εμφάνισή της πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Η ιστορία διαδραματίζεται στη φανταστική πολιτεία Λεονίντα, εμπνευσμένη από τη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, με πρωταγωνιστές τη Λουσία και τον σύντροφό της, Τζέισον, δύο μικροκακοποιούς που εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες.

Το κόστος ανάπτυξης του παιχνιδιού εκτιμάται ότι ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Εφόσον το ποσό επιβεβαιωθεί, το GTA 6 θα συγκαταλέγεται στις ακριβότερες παραγωγές στην ιστορία των videogames.

Στο PlayStation 5 οι περισσότερες πωλήσεις

Σύμφωνα με τη Sensor Tower, περίπου το 75% των πωλήσεων αφορά το PlayStation 5, ενώ το υπόλοιπο 25% προέρχεται από τις κονσόλες Xbox.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι οι εκτιμήσεις της βασίζονται σε δεδομένα ηλεκτρονικών αγορών, στατιστικά στοιχεία εκατομμυρίων χρηστών και πληροφορίες από δημόσια προφίλ σε πλατφόρμες παιχνιδιών.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η δημοτικότητα του GTA 6 ενδέχεται να μειώσει κατά 10% τον χρόνο που αφιερώνουν οι παίκτες σε άλλα βιντεοπαιχνίδια για έναν παίκτη.

Προς έσοδα άνω των 3 δισ. δολαρίων

Ακόμη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία προβλέπει η εταιρεία ερευνών Niko Partners, εκτιμώντας ότι τα παγκόσμια έσοδα του GTA 6 θα ξεπεράσουν τα τρία δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του 2026.

Ωστόσο, το ποσό αυτό εξακολουθεί να υπολείπεται των εκτιμώμενων εσόδων της ταινίας «Όσα παίρνει ο άνεμος» του 1939, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό.

Οι προοπτικές περαιτέρω αύξησης των εσόδων παραμένουν σημαντικές, καθώς η Rockstar δεν έχει ανακοινώσει ακόμη πότε θα κυκλοφορήσει η έκδοση του GTA 6 για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ούτε το χρονοδιάγραμμα διάθεσης της διαδικτυακής λειτουργίας multiplayer.

Η συγκεκριμένη λειτουργία αναμένεται να επιτρέψει στους χρήστες να συμμετέχουν σε κοινές αποστολές και να πραγματοποιούν αγορές εντός του παιχνιδιού, ακολουθώντας το εμπορικό μοντέλο του GTA 5.

Το προηγούμενο παιχνίδι της σειράς, που κυκλοφόρησε το 2013, σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία, με τη διαδικτυακή του λειτουργία να εξασφαλίζει διαχρονικά έσοδα στη Rockstar.

Την ίδια ώρα, οι πρώτες κριτικές για το GTA 6 είναι ιδιαίτερα θετικές, με τον ιστότοπο IGN να το χαρακτηρίζει αριστούργημα, επισημαίνοντας την εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια.

Πηγή: BBC