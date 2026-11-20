Η Πυροσβεστική έλαβε κλήση στις 14:03 για φωτιά στον πρώτο όροφο της οικίας. Στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Ακροπόλεως με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 14:39.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο του πρώτου ορόφου που χρησιμοποιείτο ως γραφείο και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, χωρίς να επεκταθεί σε άλλους χώρους. Ως πιθανή αιτία αναφέρεται η υπερφόρτωση πολύπριζου που βρισκόταν στο δωμάτιο.

Σε άλλο περιστατικό, κλήση για πυρκαγιά σε μηχανοκίνητο όχημα στον Στρόβολο λήφθηκε δύο λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Το όχημα ήταν σταθμευμένο στην άκρη του οδοστρώματος, μπροστά από πολυκατοικία.

Στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Ακροπόλεως με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 00:17. Το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές στον χώρο της μηχανής και στον χώρο επιβατών από την πυρκαγιά και τη θερμότητα. Τα αίτια θα διερευνηθούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

Από τις 06:00 της 19ης Νοεμβρίου έως τις 06:00 σήμερα το πρωί, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 27 κλήσεις για βοήθεια: 16 πυρκαγιές και 11 ειδικές εξυπηρετήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ