Αν και δεν έχει υπάρξει επίσημα ανάληψη της ευθύνης για τις επιθέσεις ως αυτό το στάδιο, καταγράφονται την ώρα που η Ουκρανία εντείνει τις επιθέσεις μακράς εμβέλειας εναντίον ιδίως ναυτικών και ενεργειακών πόρων της Ρωσίας, πολύ μακριά από τις γραμμές των μετώπων του πολέμου ανάμεσά τους που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι αρχές της ανατολικής Λιβύης ανακοίνωσαν χθες ότι ρωσικό πλοίο έγινε στόχος επίθεσης χθες μέσα στο λιμάνι της Βεγγάζης, κατόπιν άλλο, μερικές ώρες αργότερα, στα ανοικτά της πόλης, χωρίς να διευκρινίσουν τη σημαία του.

Το υπουργείο Υγείας και οι αρχές στην ανατολική Λιβύη ανέφεραν ότι το δεύτερο πλοίο, εμπορικό, «στοχοποιήθηκε από ναυτικά drones φορτωμένα εκρηκτικά στα ανοικτά της Βεγγάζης».

Η αποστολή υποστήριξης του ΟΗΕ στη Λιβύη (MANUL στα γαλλικά, UNSMIL στα αγγλικά) κάλεσε να διενεργηθεί «άμεση, ανεξάρτητη και διαφανής έρευνα για να εξακριβωθούν τα γεγονότα και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι», ανέφερε μέσω X, εκφράζοντας τη «σοβαρή ανησυχία» της για τις επιθέσεις, χωρίς να επιρρίψει την ευθύνη σε καμιά χώρα ονομαστικά.

Η Ουκρανία, που βομβαρδίζεται καθημερινά από τη Ρωσία τα τελευταία σχεδόν πέντε χρόνια, κλιμακώνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις μακράς εμβέλειας εναντίον πόρων της Μόσχας, βάζοντας κυρίως στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές, διότι όπως επιχειρηματολογεί το Κίεβο χρηματοδοτούν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια.

Προχθές Σάββατο, ρωσικό φορτηγό υπέστη επίθεση από ουκρανικό drone στη Βαλτική θάλασσα. Στις αρχές Μαρτίου, πλοίο μεταφοράς μεθανίου βυθίστηκε στα ανοικτά της Λιβύης σε επιδρομή για την οποία η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο.

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των ουκρανικών αρχών, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιδρομές στην περιφέρεια του Κιέβου χθες.

Ενώ λιβυκά ΜΜΕ αρχικά έκαναν λόγο για έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών στο λιμάνι της Βεγγάζης, η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης, που έχει την έδρα της στην πόλη, ανέφερε πως τα πρώτα στοιχεία της έρευνάς της έδειξαν πως η έκρηξη έγινε «σε (ρωσικό) πλοίο δεμένο στο λιμάνι», το οποίο «πιθανόν έγινε στόχος επίθεσης drones».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλοίο κατευθυνόταν στη Ρωσία και είχε κάνει ενδιάμεσο σταθμό στη Βεγγάζη για να ανεφοδιαστεί με καύσιμα και προμήθειες, όπως προβλέπει συμφωνία ανάμεσα στις δυο χώρες.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως το πλοίο ήταν η ρωσική κορβέτα Merkury, που βυθίστηκε.

Ναυτικά drones

Οι αρχές της ανατολικής Λιβύης διαβεβαίωσαν ότι το λιμάνι της Βεγγάζης, η ναυτική βάση και οι αποθήκες τους δεν υπέστησαν ζημιές και οι δραστηριότητες συνεχίζονταν ομαλά, αφού πυρκαγιά που ξέσπασε κατασβέστηκε και η ασφάλεια αποκαταστάθηκε.

Άρχισε να διενεργείται «έρευνα σε βάθος», σε συντονισμό με τις ρωσικές αρχές, για να εξακριβωθούν οι περιστάσεις της επίθεσης, η προέλευσή της και ποιοι την εξαπέλυσαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης υπογράμμισε πως «δεν είναι μέρος στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας», ούτε σε οποιαδήποτε άλλη ένοπλη σύρραξη εκτός λιβυκών συνόρων.

Για τη δεύτερη επίθεση, το υπουργείο Υγείας ανέφερε πως όλα τα μέλη του πληρώματος του εμπορικού πλοίου που τραυματίστηκαν δέχθηκαν ιατρικές φροντίδες - χωρίς να ξεκαθαρίσει πόσοι είναι οι τραυματίες ναυτικοί.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, πρόκειται για ρο-ρο υπό σημαία Μάλτας.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλχαντάθ ανέφερε εξάλλου πως το ναυτικό και η αεροπορία της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης αναχαίτισαν πάνω από 12 «ναυτικά drones φορτωμένα με εκρηκτικά» ανοικτά της Βεγγάζης.

Η Λιβύη παραμένει βυθισμένη στην αστάθεια και τις διαιρέσεις μετά την ανατροπή και τη θανάτωση του Μουάμαρ Καντάφι το 2011.

Η χώρα έχει δυο κυβερνήσεις, μια στην πρωτεύουσα Τρίπολη υπό τον Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα, που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, και αντίπαλη, στη Βεγγάζη, που θεωρείται προσκείμενη στον ισχυρό στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και τους γιους του.

Σε ανακοίνωσή της η κυβέρνηση με έδρα την Τρίπολη απέρριψε επίσης οποιαδήποτε προσπάθεια να μετατραπεί η Λιβύη σε «πεδίο διεθνών συγκρούσεων και ξεκαθαρισμάτων λογαριασμών μεταξύ ξένων δυνάμεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ