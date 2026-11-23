Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Μάιλι Σάιρους παντρεύτηκε τον επί πέντε χρόνια σύντροφό της, μουσικό Μαξ Μοράντο, σε ιδιωτική τελετή που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνιας.
Παντρεύτηκε η Μάιλι Σάιρους: Οι πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Μαξ Μοράντο
Η Μάιλι Σάιρους με τον Μαξ Μοράντο σε φωτογραφία από τον γάμο τους. Πηγή: Instagram / @mileycyrus
Η 33χρονη τραγουδίστρια παντρεύτηκε τον 28χρονο μουσικό σε ιδιωτική τελετή στην Καλιφόρνια, έπειτα από πέντε χρόνια σχέσης. Τον γάμο ανακοίνωσε η ίδια, δημοσιεύοντας ασπρόμαυρες φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η 33χρονη τραγουδίστρια επιβεβαίωσε τον γάμο την Κυριακή, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram σειρά ασπρόμαυρων φωτογραφιών, με τη λεζάντα «M + M» και την ημερομηνία «11.21.26».
Στις φωτογραφίες, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα ανταλλάσσει ένα φιλί ανάμεσα σε λευκά τριαντάφυλλα, παρουσία συγγενών και φίλων.
Για την τελετή, η Σάιρους επέλεξε ένα λευκό μεταξωτό νυφικό Saint Laurent, σχεδιασμένο από τον Άντονι Βακαρέλο, με μακριά μανίκια και ανοιχτή πλάτη. Ο 28χρονος Μοράντο φορούσε μαύρο κοστούμι του ίδιου οίκου.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν οι γονείς της τραγουδίστριας, Τις και Μπίλι Ρέι Σάιρους, η αδελφή της Νόα, καθώς και η ηθοποιός Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ.
Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2021 μέσω ενός ραντεβού που είχε κανονιστεί από κοινούς γνωστούς. Ο Μοράντο, ντράμερ του συγκροτήματος Liily, έχει συνεργαστεί μουσικά με τη Σάιρους, μεταξύ άλλων στο άλμπουμ της Endless Summer Vacation.
Οι δύο τους αρραβωνιάστηκαν το 2025, κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στην Ιαπωνία. Μάλιστα, έναν μήνα πριν από τον γάμο τους είχαν ερμηνεύσει μαζί το τραγούδι «Let's Get Married» στο Hollywood Bowl.
Πρόκειται για τον δεύτερο γάμο της Σάιρους, η οποία είχε παντρευτεί τον Αυστραλό ηθοποιό Λίαμ Χέμσγουορθ το 2018. Το ζευγάρι χώρισε το 2019.
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