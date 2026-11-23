Η 33χρονη τραγουδίστρια επιβεβαίωσε τον γάμο την Κυριακή, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram σειρά ασπρόμαυρων φωτογραφιών, με τη λεζάντα «M + M» και την ημερομηνία «11.21.26».

Στις φωτογραφίες, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα ανταλλάσσει ένα φιλί ανάμεσα σε λευκά τριαντάφυλλα, παρουσία συγγενών και φίλων.

Για την τελετή, η Σάιρους επέλεξε ένα λευκό μεταξωτό νυφικό Saint Laurent, σχεδιασμένο από τον Άντονι Βακαρέλο, με μακριά μανίκια και ανοιχτή πλάτη. Ο 28χρονος Μοράντο φορούσε μαύρο κοστούμι του ίδιου οίκου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν οι γονείς της τραγουδίστριας, Τις και Μπίλι Ρέι Σάιρους, η αδελφή της Νόα, καθώς και η ηθοποιός Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2021 μέσω ενός ραντεβού που είχε κανονιστεί από κοινούς γνωστούς. Ο Μοράντο, ντράμερ του συγκροτήματος Liily, έχει συνεργαστεί μουσικά με τη Σάιρους, μεταξύ άλλων στο άλμπουμ της Endless Summer Vacation.

Οι δύο τους αρραβωνιάστηκαν το 2025, κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στην Ιαπωνία. Μάλιστα, έναν μήνα πριν από τον γάμο τους είχαν ερμηνεύσει μαζί το τραγούδι «Let's Get Married» στο Hollywood Bowl.

Πρόκειται για τον δεύτερο γάμο της Σάιρους, η οποία είχε παντρευτεί τον Αυστραλό ηθοποιό Λίαμ Χέμσγουορθ το 2018. Το ζευγάρι χώρισε το 2019.