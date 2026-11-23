Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) και η βρετανική Ένωση Κατασκευαστών και Εμπόρων Αυτοκινήτων (SMMT) προειδοποιούν ότι, εάν δεν υπάρξει νέα συμφωνία, εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρικά και επαναφορτιζόμενα υβριδικά οχήματα ενδέχεται να επιβαρυνθούν με δασμούς 10%.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο οργανισμών, που δημοσιεύθηκε στις 17 Νοεμβρίου, λιγότερα από ένα στα τέσσερα ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που αναμένεται να διακινηθούν μεταξύ ΕΕ και Βρετανίας το 2027 θα πληρούν τις νέες προϋποθέσεις.

Το εκτιμώμενο κόστος των δασμών ανέρχεται σε περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ για τις εξαγωγές της ΕΕ προς τη Βρετανία και σχεδόν 400 εκατομμύρια ευρώ για τις εξαγωγές της Βρετανίας προς την ΕΕ.

Το πρόβλημα με τις μπαταρίες

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι λεγόμενοι «κανόνες καταγωγής», οι οποίοι καθορίζουν ποια οχήματα μπορούν να διακινούνται χωρίς δασμούς στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit.

Οι κανόνες αυτοί απαιτούν μεγαλύτερο ποσοστό εξαρτημάτων και υλικών, ιδιαίτερα μπαταριών, να προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη Βρετανία.

Στόχος είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής μπαταριών και η μείωση της εξάρτησης από προμηθευτές τρίτων χωρών, κυρίως της Ασίας. Ωστόσο, οι αυτοκινητοβιομηχανίες υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη της παραγωγικής δυναμικότητας στην Ευρώπη δεν έχει προχωρήσει με τον αναμενόμενο ρυθμό.

Παρά τις επενδύσεις περίπου 72 δισεκατομμυρίων ευρώ σε εγκαταστάσεις παραγωγής μπαταριών και ηλεκτρικών οχημάτων από το 2017, η ΕΕ εξακολουθεί να εισάγει περίπου τα δύο τρίτα των μπαταριών ιόντων λιθίου που χρησιμοποιεί.

Πιέσεις για νέα αναβολή

Οι δύο ενώσεις ζητούν από τις Βρυξέλλες και το Λονδίνο να καταλήξουν σε μια πρακτική λύση που θα επιτρέψει τη συνέχιση του εμπορίου ηλεκτρικών οχημάτων χωρίς πρόσθετους δασμούς, δίνοντας παράλληλα περισσότερο χρόνο στην ευρωπαϊκή βιομηχανία μπαταριών να αναπτυχθεί.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Financial Times και της Guardian, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξετάσει προτάσεις για αναβολή της εφαρμογής των αυστηρότερων κανόνων, ενώ η βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία ζητά παράταση τουλάχιστον δύο ετών.

Οι νέες ρυθμίσεις είχαν αρχικά προγραμματιστεί να εφαρμοστούν το 2024, αλλά αναβλήθηκαν έως το 2027, λόγω των δυσκολιών που αντιμετώπιζε ο κλάδος στην ανάπτυξη ευρωπαϊκής παραγωγής μπαταριών.

Πέρα από τους κανόνες καταγωγής, οι αυτοκινητοβιομηχανίες ζητούν να συμπεριληφθούν τα βρετανικής κατασκευής οχήματα, εξαρτήματα και μπαταρίες στις ευρωπαϊκές πολιτικές στήριξης της βιομηχανίας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Made in Europe».

Η ACEA και η SMMT επισημαίνουν ότι η εμπορική σχέση ΕΕ και Βρετανίας στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας ανέρχεται σε περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, προειδοποιώντας ότι η δημιουργία νέων εμπορικών εμποδίων θα μπορούσε να πλήξει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών κατασκευαστών, σε μια περίοδο αυξανόμενης πίεσης από τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες.