Όπως προκύπτει από τα επίσημα μητρώα κινδύνου που υποχρεούνται να τηρούν και να δημοσιοποιούν οι οργανισμοί, οι απαιτήσεις για εξοικονόμηση πόρων απειλούν τη δυνατότητά τους να λειτουργούν ομαλά. Σε 27 περιπτώσεις, η οικονομική κατάσταση καταγράφεται ως ο σοβαρότερος κίνδυνος, ενώ έξι οργανισμοί την αξιολογούν με τον ανώτατο βαθμό επικινδυνότητας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, νοσοκομειακοί οργανισμοί καλούνται να εξοικονομήσουν ποσά που φτάνουν μέχρι και τα 106 εκατομμύρια στερλίνες ετησίως, περιορίζοντας υπηρεσίες και μειώνοντας το προσωπικό τους, παρά τις ήδη υπάρχουσες ελλείψεις εργαζομένων.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται το King's College Hospital στο Λονδίνο, με στόχο εξοικονόμησης 85 εκατομμυρίων στερλινών, ενώ ο όμιλος νοσοκομείων St George's, Epsom and St Helier καλείται να εξοικονομήσει 91 εκατομμύρια.

Περικοπές με επιπτώσεις στους ασθενείς

Οι συνέπειες των μέτρων έχουν ήδη αρχίσει να καταγράφονται στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Στο Κεντ, ασθενείς με καρκίνο χρειάστηκε να περιμένουν έως και έναν μήνα για ραντεβού πριν από την έναρξη χημειοθεραπείας, καθώς οι αλλαγές στις αμοιβές των νοσηλευτών για πρόσθετες βάρδιες οδήγησαν σε ελλείψεις προσωπικού.

Στο Bridlington Community Hospital έκλεισε πτέρυγα 28 κλινών, στο πλαίσιο σχεδίου εξοικονόμησης ενός εκατομμυρίου στερλινών, ενώ στο Βόρειο Γιορκσάιρ διακόπτεται η παροχή υπηρεσιών γενικών ιατρών εκτός κανονικού ωραρίου σε ορισμένες περιοχές.

Παράλληλα, ο οργανισμός Nottingham University Hospitals σχεδιάζει να μειώσει το προσωπικό του κατά 1.279 θέσεις, ενώ ο Barts Health στο Λονδίνο στοχεύει στην κατάργηση άλλων 1.100 θέσεων εργασίας.

Οι διοικήσεις αποδίδουν τις οικονομικές πιέσεις, μεταξύ άλλων, στην αύξηση του κόστους φαρμάκων, στις μισθολογικές δαπάνες, στις απεργιακές κινητοποιήσεις και στην αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών.

Τι απαντά το NHS England

Εκπρόσωπος του NHS England ανέφερε στην Guardian ότι το σύστημα υγείας κατάφερε την προηγούμενη χρονιά να συγκρατήσει τις δαπάνες του εντός προϋπολογισμού για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, ενώ παράλληλα κατέγραψε αριθμό-ρεκόρ θεραπειών και χειρουργικών επεμβάσεων.

Αναγνώρισε ότι η φετινή χρονιά παραμένει δύσκολη, υποστηρίζοντας ότι οι διοικήσεις των οργανισμών ενεργούν για να περιορίσουν τους οικονομικούς κινδύνους, να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα τους δημόσιους πόρους.

Ωστόσο, εκπρόσωποι της εκστρατείας Keep Our NHS Public προειδοποιούν ότι η συνεχιζόμενη πίεση για περικοπές ενδέχεται να επιδεινώσει τις ελλείψεις κλινών, να αυξήσει τις καθυστερήσεις στην περίθαλψη και να περιορίσει περαιτέρω την πρόσβαση των ασθενών σε υπηρεσίες υγείας.