Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η απόφαση εκδόθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου και αφορά το επταθέσιο Fangchengbao Ti7 της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας BYD, το οποίο παρουσιάζει σημαντικές σχεδιαστικές ομοιότητες με το βρετανικό SUV.

Το δικαστήριο έκρινε, στο πλαίσιο της προσωρινής διαδικασίας, ότι το Ti7 παραβιάζει τα καταχωρισμένα δικαιώματα σχεδιασμού της Jaguar Land Rover στην ΕΕ, καθώς ενσωματώνει χαρακτηριστικά και διακριτά στοιχεία της εμφάνισης του Defender.

Μεταξύ των ομοιοτήτων που έχουν επισημανθεί από εξειδικευμένα μέσα ενημέρωσης για την αυτοκινητοβιομηχανία περιλαμβάνονται το τετραγωνισμένο αμάξωμα, η επίπεδη οροφή, οι κάθετες αναλογίες, οι τετραγωνισμένοι θόλοι των τροχών και ο σχεδιασμός της πίσω πόρτας.

Απαγόρευση πώλησης και παραγωγής στην ΕΕ

Η δικαστική απόφαση προβλέπει ότι η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ μία εβδομάδα μετά την έκδοσή της. Όπως αναφέρει το Reuters, το δικαστήριο έλαβε υπόψη ότι η BYD δεν διαθέτει προς το παρόν συγκεκριμένα σχέδια εμπορικής διάθεσης του Ti7 στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, απαγορεύεται στην κινεζική εταιρεία να κατασκευάζει το συγκεκριμένο μοντέλο στο νέο εργοστάσιό της στην Ουγγαρία, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή αυτοκινήτων στις αρχές του 2027.

Τα περιοριστικά μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να επιλυθεί η δικαστική διαφορά σχετικά με τα δικαιώματα σχεδιασμού.

Η απόφαση, ωστόσο, δεν επεκτείνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς το ολλανδικό δικαστήριο έκρινε ότι δεν έχει δικαιοδοσία επί της βρετανικής θυγατρικής της BYD.

Πώς ξεκίνησε η δικαστική διαμάχη

Η Jaguar Land Rover, η οποία ανήκει στον ινδικό όμιλο Tata Motors, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη νωρίτερα μέσα στο 2026, όταν η BYD ανακοίνωσε μέσω της βρετανικής ιστοσελίδας της ότι το επταθέσιο Ti7 ήταν διαθέσιμο για παραγγελίες, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για τον Ιανουάριο του 2027.

Το μοντέλο είχε ήδη κυκλοφορήσει στην κινεζική αγορά το 2025.

Για τη Jaguar Land Rover, η υπόθεση αφορά ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά της μοντέλα. Σύμφωνα με το Reuters, το Defender ήταν το δημοφιλέστερο μοντέλο της εταιρείας το 2025, με περισσότερες από 100.000 πωλήσεις παγκοσμίως.

Η βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι προστατεύει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της και προσφεύγει στη Δικαιοσύνη όταν το κρίνει απαραίτητο. Πρόσθεσε ότι οι νομικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι δεν πρόκειται να προβεί σε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο.

Αντιδρά η BYD και προαναγγέλλει έφεση

Από την πλευρά της, η BYD απορρίπτει την απόφαση του δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι το Ti7 αποτελεί προϊόν ανεξάρτητης σχεδιαστικής εργασίας και δεν παραβιάζει κανένα δικαίωμα της Jaguar Land Rover.

Σε ανακοίνωσή της, η κινεζική εταιρεία εξέφρασε την έντονη διαφωνία της με την απόφαση και γνωστοποίησε την πρόθεσή της να ασκήσει έφεση, επιδιώκοντας την ανατροπή της.

Η δικαστική διαμάχη εκτυλίσσεται σε μια περίοδο ταχείας επέκτασης της BYD στην ευρωπαϊκή αγορά. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), τα οποία επικαλείται το Reuters, οι πωλήσεις της κινεζικής εταιρείας στην Ευρώπη ξεπέρασαν τις 280.000 μονάδες κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026, υπερδιπλάσιες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Όπως επισημαίνει το Reuters, οι δικαστικές αντιπαραθέσεις μεταξύ μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών για παραβίαση δικαιωμάτων σχεδιασμού είναι σχετικά σπάνιες στην Ευρώπη. Ακόμη πιο ασυνήθιστη είναι η επιβολή περιοριστικών μέτρων σε τόσο πρώιμο στάδιο μιας δικαστικής διαδικασίας που ενδέχεται να διαρκέσει αρκετό καιρό.