Εν αρχή

Προς το παρόν Οδυσσέας και Ειρήνη προετοιμάζουν το έδαφος. Συνήθως στην κυπριακή πολιτική ο ενδιαφερόμενος περνά μήνες εξηγώντας ότι τον πιέζουν οι στενότατοι φίλοι του, η κοινωνία, η βάση του κόμματος και κάποτε ο περιπτεράς που του φύλαξε την εφημερίδα και κάνει δημοσκόπηση για πάρτη του από όσους ψωνίζουν από το μαγαζί του. Αυτό για την Ειρήνη δεν το αμφισβητούμε. Είναι σίγουρο ότι, όπου οι πολίτες συναντούν την Ειρήνη της ζητούν να κατέλθει για προεδρίνα και, μεταξύ μας, δεν αποκλείεται μπροστά σε τέτοιο παλλαϊκό αίτημα κάποια στιγμή να λυγίσει. Βεβαίως στο ΑΛΜΑ υπάρχει πλουραλισμός, οπότε δοκιμάζουν και άλλη μέθοδο. Η Ειρήνη λέει στον Οδυσσέα «εσύ είσαι ο καταλληλότερος», αλλά ο τιτανοτεράστιος, κατά την περιγραφή της, της επιστρέφει την υποψηφιότητα δίκην πακέτου που έφτασε κοντά του κατά λάθος από το Temu ή επιστολής που προοριζόταν για άλλο γραφείο. Αν συνεχίσουν να το κάνουν θα χρειαστούν πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων.

Ο Οδυσσέας, πάντως, έχει εξηγήσει δημοσίως ότι προτιμά να βρεθεί κοινός υποψήφιος από τον χώρο της αντιπολίτευσης. Η αυτόνομη κάθοδος είναι το δεύτερο σχέδιό του και εφόσον οι δημοσκοπήσεις δείξουν ότι έχει κάποια στήριξη. Προς το παρόν στην κουβέντα για τις επαφές με το ΑΚΕΛ ακούγεται και το όνομα του Τάσου Γιασεμίδη, για τον οποίο ο Οδυσσέας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο. Αυτή είναι μια βολική φάση για όλους, εκτός ίσως από τον ίδιο τον Γιασεμίδη. Όσο το όνομά του είναι στο τραπέζι, οι υπόλοιποι μπορούν να κάθονται γύρω του και να συζητούν ποιος θα σηκωθεί πρώτος. Ο Γιασεμίδης, ως οικονομολόγος, θα ξέρει πόσο κοστίζει μια σύσκεψη που τελειώνει με συμφωνία να ξαναγίνει σύσκεψη, οπότε το ενδεχόμενο να γίνει Ζιαν ντ' Αρκ δεν είναι μακρινό.

Στο μεταξύ η Ειρήνη, παρότι κρατά ανοιχτή την πόρτα και της δικής της αυτόνομης καθόδου, δημόσια κρατά και το παλτό του Οδυσσέα, έτοιμη να του το φορέσει μόλις αποφασίσει να περάσει την πόρτα. Εκείνος την κοιτάζει, σηκώνει το φρύδι και της λέει «πριτς, φόρεσέ το εσύ» και της προτάσσει ένα εκρού ταγιέρ της Coco Chanel.

Η ερώτηση

Κάπου εδώ χαλά κάθε ωραία συζήτηση περί αρχών και αξιών. 'Ολοι εισέρχονται στη σφαίρα των αριθμών και της κυνικής ανάλυσης. Το ερώτημα αμείλικτο: «Με πέντε τοις εκατό πού πας, ρε Καραμήτρο;». Νομοτελειακά μπαίνει στον πολιτικό αλγόριθμο η αριθμητική. Ο Οδυσσέας μπαίνει στη λογική του Στέφανου του στιλ 24 ΑΚΕΛ +5 ΑΛΜΑ+ 3 Βολτ + 3 Οικολόγοι, οπότε τσουπ, να 'μαστε στον δεύτερο γύρο. Η Ειρήνη κινείται στην αριθμητική Αβέρωφ, τουτέστιν 18 από ΔΗΣΥ + 5 Άμεση Δημοκρατία + 5 ΑΛΜΑ + 5 από το μισό ΕΛΑΜ, οπότε τσουπ, πάμε κι εμείς στον δεύτερο γύρο. Βεβαίως, το τσουπ από το τσαφ απέχει ένα φωνήεν, οπότε μπορεί να ξανά αποδειχθεί ότι η αλεπού στον ύπνο της εθώρεν πετεινάρκα.

Την ανάλυση αυτή ο Αβέρωφ φαίνεται ότι την πιστεύεια ακράδαντα. Το αποκάλυψε προχθές σε συνάντηση με στενότατους φίλους του στη Λάρνακα όπου προσκλήθηκε για οφτόν. Ποιος μένει έξω; Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ή ο υποψήφιος που θα στηρίξει το ΑΚΕΛ; Ο Αβέρωφ, στο σενάριό αυτό, αφήνει την επιλογή στους δύο ενδιαφερομένους. Από ευγένεια και άψογα δημοκρατικά αντανακλαστικά. Ο λαός αυτή τη φορά θα αφήσει κάποιον άλλον έξω.

Μποντ

Όπως προέκυψε από τη συνάθροιση των στενότατων φίλων του στη Λάρνακα, τα περισσότερα λεφτά τα ποντάρουν στην Ειρήνη για να του φέρει το ΑΛΜΑ. Υπάρχει, βλέπετε, και εκείνο το μποντ του «Αποελλίν Τσάμπιον λιγκ» όπως έλεγε και ο Χατζηλιασής, που τους κρατά άρρηκτα δεμένους εδώ και χρόνια. Παλιότερα βεβαίως ο Αβέρωφ ήταν με τον Ευαγόρα, αλλά κουράστηκε να στήνει τα ματς για να τον κρατά στην κατηγορία, οπότε άφησε στο πόδι του τον Κούμα και έγινε φίλαθλος του ΑΠΟΕΛ για να κάνει πρωταθλητισμό. Με το ΑΠΟΕΛ, εν ολίγοις, μιλάμε για σίγουρη κούρσα, οπότε κάπως έτσι η συνάθροιση των στενοτάτων του Αβέρωφ φαντάζεται την Ειρήνη να του φυλάει θέση για τον δεύτερο γύρο, με την άνεση που φυλάς θέση σε συνταξιδιώτη σου στην κερκίδα. Η ποδοσφαιρική συναντίληψη βοηθά. Στο γήπεδο συμφωνείς εκ των προτέρων ποιον θέλεις να κερδίσει και τσακώνεσαι μόνο για τις αλλαγές. Στην πολιτική τσακώνεσαι για τις αλλαγές από τον Νοέμβριο και, όταν φτάσει η Κυριακή του αγώνα, ανακαλύπτεις ότι οι μισοί ψηφοφόροι σου έχουν έχει κλείσει εισιτήρια στην απέναντι κερκίδα.

Κι εκεί είναι που δυσκολεύει η δουλειά της Ειρήνης. Ακόμη κι αν δεχτούμε, για χάρη του σεναρίου, ότι ο Οδυσσέας βλέπει με συμπάθεια τον Αβέρωφ, δημοσίως δεν θα τον στηρίξει ποτέ εκτός κι αν υποχρεωθεί. Ο ίδιος, όταν ρωτήθηκε για δίλημμα Χριστοδουλίδη ή Αβέρωφ, το χαρακτήρισε δύσκολο και παρέπεμψε την απόφαση στην ώρα της. Λογικό. Ώσπου να φτάσει εκείνη η ώρα, μπορεί να έχει προκύψει κι ένα δυσκολότερο δίλημμα. Γιατί δεν κέρδισε η δική μας πρώτη επιλογή;

Προς το παρόν, λοιπόν, η Ειρήνη έχει υποψήφιο τον Οδυσσέα, ο Οδυσσέας έχει -κατά την Ειρήνη- υποψήφια την Ειρήνη, ο Γιασεμίδης έχει το όνομά του στο τραπέζι και ο Αβέρωφ έχει ήδη βρει τι θα κάνει τη δεύτερη Κυριακή. Από όλους τους εμπλεκομένους, μόνο ο ψηφοφόρος δεν έχει ερωτηθεί. Θα τον ρωτήσουν, βεβαίως, στην κάλπη. Και τότε υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να σηκώσει το φρύδι, να κοιτάξει το ψηφοδέλτιο και κραυγάζοντας «πριτς», να ψηφίσει το Παφιτούδιν από τη Γεροσκήπου ή τον Μαυρογιάννη από τον Αγρό.

Κι ύστερα θα βγουν όλοι στα κανάλια να εξηγήσουν γιατί τελικά ο ψηφοφόρος επέλεξε να αναφωνήσει «πριτς». Ο Αβέρωφ θα το έχει προβλέψει. Η Ειρήνη θα πει ότι είχε προειδοποιήσει για ανατροπές. Και ο Οδυσσέας, που δεν έδιωξε ποτέ τον ελεγκτή από μέσα του, θα κοιτάξει το κουστούμι που έμεινε στην κρεμάστρα και θα υποβάλει μιαν ερώτηση στην οποία μπορούν να συμφωνήσουν όλοι. Ποιος κράτησε την απόδειξη;