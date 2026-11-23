Στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, μίλησε ο αντιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Νίκος Λογγίνος, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε παρέμβαση της Υπηρεσίας στο περιστατικό θανάτου της 17χρονης μαθήτριας στην Κακοπετριά.

Όπως εξήγησε, η Πυροσβεστική δεν δέχθηκε κλήση ούτε για άνοιγμα πόρτας ούτε για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που σχετίζεται με το συγκεκριμένο περιστατικό.

Παράλληλα, ανέφερε ότι στην Ευρύχου λειτουργεί πυροσβεστικός σταθμός σε 24ωρη βάση, ο οποίος μπορεί να ανταποκριθεί σε περιστατικά όταν προκύψει ανάγκη.

Ο κ. Λογγίνος σημείωσε επίσης ότι δεν θυμάται να υπήρξαν το τελευταίο χρονικό διάστημα κλήσεις για περιστατικά πυρκαγιών στα οποία να εμπλέκονταν μαθητές που βρίσκονταν στην περιοχή.

Έλεγχοι σε ξενοδοχεία και άλλα υποστατικά κοινοτήτων

Με αφορμή ερώτηση για την πυρασφάλεια ξενοδοχείων, καταλυμάτων και χώρων διασκέδασης στην Κακοπετριά, ο αντιπύραρχος ανέφερε ότι το ζήτημα των ελέγχων στα υποστατικά των κοινοτήτων έχει απασχολήσει επανειλημμένα την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Όπως εξήγησε, σε αρκετές περιπτώσεις οι άδειες λειτουργίας εκδίδονται από τους κοινοτάρχες, χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση των υποστατικών από την Πυροσβεστική.

«Σε πολλά από αυτά τα υποστατικά δεν είχε κληθεί ποτέ η Πυροσβεστική Υπηρεσία να δώσει τις απόψεις της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Λογγίνο, η Υπηρεσία έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές για το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ έχουν αποσταλεί και σχετικές επιστολές.

Πρόσθεσε ότι έχουν ξεκινήσει εντατικοί έλεγχοι σε όλες τις κοινότητες, με την Πυροσβεστική να πραγματοποιεί καθημερινές επισκέψεις σε υποστατικά που δεν διέθεταν πιστοποιητικά πυρασφάλειας.

Κατά τις επισκέψεις αυτές, οι αρμόδιοι λειτουργοί εξετάζουν τις συνθήκες πυρασφάλειας και υποβάλλουν εισηγήσεις για τις παρεμβάσεις που απαιτούνται, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.

Όπως ανέφερε, οι ιδιοκτήτες των υποστατικών προχωρούν στις απαραίτητες εργασίες, στη βάση των υποδείξεων που τους γίνονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Άδειες λειτουργίας χωρίς υποχρεωτική γνωμάτευση της Πυροσβεστικής

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Λογγίνος στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την έκδοση αδειών λειτουργίας στις κοινότητες, εξηγώντας ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει συμβουλευτικό ρόλο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κοινοτάρχες μπορούν να εκδίδουν άδειες λειτουργίας χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουν προηγουμένως τη γνωμάτευση της Πυροσβεστικής.

Όπως εξήγησε, ο νόμος προβλέπει την αποστολή του φακέλου στην Υπηρεσία για να διατυπώσει τις απόψεις και τις εισηγήσεις της, ωστόσο δεν καθιστά υποχρεωτική την εξασφάλιση αυτής της γνωμάτευσης πριν από την έκδοση της άδειας.

Ο αντιπύραρχος προειδοποίησε ότι η μη αξιολόγηση των υποστατικών από την Πυροσβεστική, σε συνδυασμό με την ενδεχόμενη απουσία των απαραίτητων μέτρων πυρασφάλειας, δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους.

Επισήμανε ότι, σε περίπτωση που σημειωθεί κάποιο περιστατικό σε υποστατικό το οποίο λειτουργεί χωρίς να έχουν ζητηθεί οι απόψεις της Πυροσβεστικής και χωρίς να εφαρμόζονται τα αναγκαία μέτρα, θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες για την έκδοση της άδειας λειτουργίας.

«Αντιλαμβάνεστε ότι ο κίνδυνος είναι εξαιρετικά μεγάλος εάν δεν δοθούν οι απόψεις μας και δεν εφαρμοστούν τα μέτρα πυρασφάλειας», υπογράμμισε.

Ο κ. Λογγίνος επανέλαβε ότι η Πυροσβεστική έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές και συνεχίζει τους ελέγχους στα υποστατικά των κοινοτήτων, καταγράφοντας τις ελλείψεις και υποβάλλοντας εισηγήσεις για την εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων.

Ακούστε την παρέμβαση του Νίκου Λογγίνου στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 23-11-2026 ΝΙΚΟΣ ΛΟΓΓΙΝΟΣ