Σύμφωνα με τα στοιχεία της NASA, η Σελήνη θα φτάσει στη φάση της πλήρους φωτεινότητάς της στις 16:54, ώρα Κύπρου, ενώ το φαινόμενο θα είναι ορατό με γυμνό μάτι μετά την ανατολή του φεγγαριού, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή αναμένεται να είναι η εικόνα της Σελήνης όταν αυτή θα βρίσκεται χαμηλά στον ανατολικό ορίζοντα, καθώς ένα οπτικό φαινόμενο, γνωστό ως «σεληνιακή ψευδαίσθηση», την κάνει να φαίνεται ακόμη μεγαλύτερη.

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Κάστορα»

Όπως αναφέρει η εξειδικευμένη σε αστρονομικά φαινόμενα ιστοσελίδα Time and Date, η ονομασία της πανσελήνου του Νοεμβρίου συνδέεται με παλαιές παραδόσεις της Βόρειας Αμερικής.

Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο του έτους, οι κάστορες αναπτύσσουν έντονη δραστηριότητα, κατασκευάζοντας και ενισχύοντας τα φράγματα και τις φωλιές τους, προκειμένου να προετοιμαστούν για την έλευση του χειμώνα.

Μια άλλη εκδοχή συνδέει την ονομασία με την εποχή κατά την οποία οι κυνηγοί τοποθετούσαν παγίδες για κάστορες, προτού παγώσουν τα νερά των ποταμών και των λιμνών, προκειμένου να εξασφαλίσουν γούνες για τους ψυχρούς μήνες του έτους.

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου είναι επίσης γνωστή ως «Φεγγάρι της Πάχνης» ή «Φεγγάρι του Παγετού», ονομασίες που παραπέμπουν στην πτώση της θερμοκρασίας στο βόρειο ημισφαίριο.

Τι είναι η υπερπανσέληνος

Η Σελήνη κινείται γύρω από τη Γη σε ελλειπτική και όχι σε απόλυτα κυκλική τροχιά, με αποτέλεσμα η απόστασή της από τον πλανήτη μας να μεταβάλλεται διαρκώς.

Σύμφωνα με τη NASA, υπερπανσέληνος παρατηρείται όταν η πανσέληνος συμπίπτει χρονικά με την περίοδο κατά την οποία η Σελήνη βρίσκεται κοντά στο περίγειο, δηλαδή στο πλησιέστερο προς τη Γη σημείο της τροχιάς της.

Μια υπερπανσέληνος μπορεί να φαίνεται έως και 14% μεγαλύτερη και 30% φωτεινότερη σε σύγκριση με μια πανσέληνο που σημειώνεται όταν η Σελήνη βρίσκεται στο πιο απομακρυσμένο σημείο της τροχιάς της.

Νέα υπερπανσέληνος την παραμονή των Χριστουγέννων

Όσοι δεν καταφέρουν να παρατηρήσουν το αποψινό φαινόμενο θα έχουν ακόμη μία ευκαιρία πριν από το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με το αστρονομικό ημερολόγιο της NASA, η επόμενη υπερπανσέληνος θα σημειωθεί στις 24 Δεκεμβρίου 2026, την παραμονή των Χριστουγέννων. Πρόκειται για τη λεγόμενη «Ψυχρή Πανσέληνο», κατά την οποία η Σελήνη θα βρίσκεται ακόμη πιο κοντά στη Γη.

Πηγές: NASA / Time and Date