Όπως μεταδίδει το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News, η Σύνοδος των Καθολικών Επισκόπων των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε στις 17 Νοεμβρίου την προώθηση της διαδικασίας μακαριοποίησης και αγιοποίησης της Μίντλετον, έπειτα από σχετικό αίτημα του αρχιεπισκόπου της Φιλαδέλφειας, Νέλσον Πέρες.

Η απόφαση αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα μιας διαδικασίας που μπορεί να διαρκέσει χρόνια ή ακόμη και δεκαετίες.

Ποια ήταν η Μαρία Μίντλετον

Η Μαρία Μίντλετον γεννήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2002 στην Πενσιλβάνια και μεγάλωσε σε οικογένεια καθολικών.

Όπως ανέφεραν οι γονείς της στο ABC News, ήταν μια συνηθισμένη έφηβη της γενιάς της. Αγαπούσε τον χορό, άκουγε τραγούδια της Τέιλορ Σουίφτ, φρόντιζε τα κατοικίδιά της και είχε ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ.

Παράλληλα, από μικρή ηλικία συμμετείχε σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες, συγκεντρώνοντας ρούχα για άπορες οικογένειες, προσφέροντας βοήθεια σε ηλικιωμένους και διοργανώνοντας εράνους για παιδιά που έπασχαν από καρκίνο.

Ήταν, μάλιστα, πρόεδρος της τάξης της και διακρινόταν για τις σχολικές της επιδόσεις, σύμφωνα με το καθολικό ειδησεογραφικό δίκτυο EWTN News.

Η διάγνωση που άλλαξε τη ζωή της

Τον Ιανουάριο του 2019, σε ηλικία μόλις 16 ετών, διαγνώστηκε με ανεγχείρητο όγκο στο εγκεφαλικό στέλεχος. Οι γιατροί εκτιμούσαν αρχικά ότι της απέμεναν εννέα έως δώδεκα μήνες ζωής. Παρά τη σταδιακή επιδείνωση της υγείας της, η Μίντλετον συνέχισε τη φιλανθρωπική της δραστηριότητα.

Εννέα μήνες μετά τη διάγνωση ταξίδεψε με τους γονείς της στην Ουγκάντα, όπου επισκέφθηκε μαθητές και οικογένειες που αντιμετώπιζαν σοβαρές δυσκολίες. Αντί να αξιοποιήσει για τον εαυτό της μια ευκαιρία που της προσέφερε ο οργανισμός Make-A-Wish, επέλεξε να βοηθήσει ένα σχολείο και την οικογένεια ενός παιδιού που έπασχε από δρεπανοκυτταρική αναιμία.

Οι δύο τελευταίες λέξεις που έγραψε

Καθώς η ασθένεια εξελισσόταν, η νεαρή Αμερικανίδα έχανε σταδιακά την ικανότητα να κινείται και να επικοινωνεί.

Στο προσωπικό της ημερολόγιο κατέγραφε τις σκέψεις της για την πίστη, την ασθένεια και το νόημα της ζωής.

Οι τελευταίες λέξεις που κατάφερε να γράψει ήταν «Think hope» («Σκέψου με ελπίδα»), φράση η οποία έδωσε αργότερα το όνομά της στο φιλανθρωπικό ίδρυμα που δημιουργήθηκε στη μνήμη της.

Η Μαρία Μίντλετον πέθανε στις 8 Οκτωβρίου 2020, λιγότερο από έναν μήνα μετά τα 18α γενέθλιά της. Έκτοτε, άνθρωποι από διάφορες χώρες επισκέπτονται τον τάφο της στην Πενσιλβάνια.

Τι απαιτείται για την αγιοποίησή της

Η απόφαση των Αμερικανών επισκόπων δεν συνεπάγεται ότι η Μίντλετον έχει ήδη ανακηρυχθεί αγία.

Η Αρχιεπισκοπή της Φιλαδέλφειας θα διερευνήσει τη ζωή, τα γραπτά και τις μαρτυρίες ανθρώπων που τη γνώρισαν, προτού διαβιβάσει τα πορίσματά της στην αρμόδια υπηρεσία του Βατικανού.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται κατά κανόνα η αναγνώριση δύο θαυμάτων που αποδίδονται στη μεσιτεία της, σύμφωνα με το ABC News.

Η Σύνοδος των Καθολικών Επισκόπων αναφέρει ότι υπάρχουν ήδη μαρτυρίες ανθρώπων που αποδίδουν θεραπείες στη μεσιτεία της, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί η επίσημη αναγνώρισή τους ως θαυμάτων.

Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία, η Μαρία Μίντλετον θα μπορούσε να γίνει η πρώτη αγία της Καθολικής Εκκλησίας που ανήκει στη Gen Z, τη γενιά των ανθρώπων που γεννήθηκαν μεταξύ του 1997 και του 2012.

Πηγές: ABC News / EWTN News