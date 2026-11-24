Από τη Βαλτική μέχρι τη Μεσόγειο

Οι πρόσφατες επιθέσεις εναντίον ρωσικών πλοίων στην περιοχή του Καλίνινγκραντ και στα ανοικτά της Βεγγάζης στη Λιβύη, σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση των ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία, καταδεικνύουν, σύμφωνα με την ανάλυση, τη διεύρυνση της γεωγραφικής έκτασης της σύγκρουσης.

Την ίδια στιγμή, η πτώση ρωσικών πυραύλων στο έδαφος της Πολωνίας έχει εντείνει τις ανησυχίες στους κόλπους του ΝΑΤΟ για τις επιπτώσεις του πολέμου στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Ο πρώτος λόγος: Τα χρονικά περιθώρια του Πούτιν

Σύμφωνα με το CNN, η επικείμενη ανάληψη του ελέγχου του αμερικανικού Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς ενδέχεται να περιορίσει τα περιθώρια ελιγμών του Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Μόσχας.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει, επομένως, κίνητρο να εντείνει τις στρατιωτικές και διπλωματικές του πιέσεις, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους προτού μεταβληθούν οι πολιτικοί συσχετισμοί στην Ουάσινγκτον.

Ο δεύτερος λόγος: Το χάσμα στις διαπραγματεύσεις

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί, κατά τον αναλυτή του CNN, η διεύρυνση της απόστασης μεταξύ των θέσεων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Η Μόσχα επιδιώκει να μεταφέρει το επίκεντρο των διαπραγματεύσεων από την Ουκρανία στην ευρύτερη αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης, επαναφέροντας το ζήτημα της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ.

Κατά τον Γουόλς, η απουσία κοινού εδάφους υπονομεύει τη δυνατότητα της διπλωματίας να ανακόψει την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Πηγή: CNN