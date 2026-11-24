Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μεταξύ των πυραύλων περιλαμβάνονται και ορισμένοι από οπλοστάσια ευρωπαϊκών κρατών.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα και ανεξάρτητα τις πληροφορίες της εφημερίδας.

Πηγή: ΚΥΠΕ