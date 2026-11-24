Ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ δεν έχει εγκρίνει ακόμη την παράδοση 60 πυραύλων αναχαίτισης, κατάλληλων για τα αμερικανικού σχεδιασμού συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, αναφέρει η Financial Times, επικαλούμενη τρεις πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα.
FT: Ο Πιτ Χέγκσεθ δεν έχει εγκρίνει την παράδοση 60 πυραύλων Patriot στην Ουκρανία
Η Financial Times, επικαλούμενη τρεις πηγές, αναφέρει ότι ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου δεν έχει εγκρίνει ακόμη την παράδοση πυραύλων αναχαίτισης, ορισμένοι από τους οποίους προέρχονται από ευρωπαϊκά οπλοστάσια.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μεταξύ των πυραύλων περιλαμβάνονται και ορισμένοι από οπλοστάσια ευρωπαϊκών κρατών.
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα και ανεξάρτητα τις πληροφορίες της εφημερίδας.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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