Η σταθερή προοπτική αντανακλά την ισορροπία μεταξύ της ισχυρής κεφαλαιοποίησης της τράπεζας και της ηγετικής θέσης της στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου και της έλλειψης γεωγραφικής διαφοροποίησης και των κινδύνων που συνδέονται με το γεγονός ότι δραστηριοποιείται κυρίως στην Κύπρο.

Παράλληλα, ο S&P αναβάθμισε την αξιολόγηση της Τράπεζας Κύπρου ως αντισυμβαλλόμενου σε διαδικασία εξυγίανσης (resolution counterparty rating) στη βαθμίδα BBB+ από BBB. Πρόκειται για μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη βελτίωση της πιστοληπτικής εικόνας του μεγαλύτερου εγχώριου τραπεζικού οργανισμού, σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι κίνδυνοι για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα υποχωρούν.

Σύμφωνα με την ανάλυση του S&P, η κυπριακή οικονομία εξακολουθεί να υπεραποδίδει έναντι των υπόλοιπων οικονομιών της Ευρωζώνης, παρά τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή.



Στο 1% τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Σε επίπεδο Τράπεζας Κύπρου, καθοριστική για την αναβάθμιση είναι η πρόοδος στην εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο S&P, στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το 99% περίπου του δανειακού χαρτοφυλακίου της τράπεζας ταξινομούνταν ως εξυπηρετούμενο, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είχαν περιοριστεί στο 1% του συνόλου των χορηγήσεων.

Ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανερχόταν στο 144%, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα της ανθεκτικότητας του ισολογισμού. Ο S&P επισημαίνει ότι η τράπεζα διατηρεί χαμηλές και διαχειρίσιμες πιστωτικές απομειώσεις από το 2016, αποτέλεσμα μιας δεκαετούς προσπάθειας εξυγίανσης.

Πρόοδος καταγράφεται και στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων που περιήλθαν στην κατοχή της τράπεζας μέσω της διαδικασίας ανάκτησης εξασφαλίσεων (REMU). Το χαρτοφυλάκιο έχει περιοριστεί στα 316 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,1% του συνολικού ενεργητικού. Ο S&P εκτιμά ότι το κόστος κινδύνου της τράπεζας, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι απομειώσεις που συνδέονται με το REMU, θα υποχωρήσει προς τις 30 μονάδες βάσης μέχρι το τέλος του 2028.

Η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού δεν περιορίζεται στην Τράπεζα Κύπρου. Ο οίκος διαπιστώνει συνολική εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να έχει υποχωρήσει στο 3,2% στο τέλος του 2025 και να αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στο 2,3% μέχρι το τέλος του 2028.

Προσδοκίες για RoTE 22%

Ιδιαίτερα θετικές είναι οι εκτιμήσεις του S&P για την κερδοφορία της Τράπεζας Κύπρου. Η απόδοση επί των μέσων κοινών ιδίων κεφαλαίων (return on average common equity) διαμορφώθηκε στο 18,9% στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, με τον οίκο να προβλέπει ότι θα αυξηθεί στο 22% μέχρι το τέλος του 2028.

Η επίδοση αυτή στηρίζεται στο ευνοϊκό περιβάλλον επιτοκίων, στην αύξηση των χορηγήσεων και στη σημαντική συνεισφορά των εσόδων από εργασίες πέραν των καθαρών εσόδων από τόκους. Ειδικότερα, τα επαναλαμβανόμενα μη επιτοκιακά έσοδα αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026, εξέλιξη στην οποία συνέβαλε, μεταξύ άλλων, η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής τον Ιούλιο του 2025.

Ο S&P αναγνωρίζει επίσης την επέκταση του διεθνούς χαρτοφυλακίου της τράπεζας, το οποίο αυξήθηκε κατά 18%. Αν και η ανάπτυξη των εργασιών προέρχεται κυρίως από την εγχώρια αγορά, το διεθνές χαρτοφυλάκιο συνέβαλε σχεδόν κατά το ένα τρίτο στην αύξηση των χορηγήσεων.

Στην πιστωτική επέκταση αναμένεται να συνεισφέρει και η εξαγορά περίπου 130 εκατ. ευρώ εξυπηρετούμενων δανείων και 440 εκατ. ευρώ καταθέσεων από την CDBank, η οποία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με τον οίκο, η συναλλαγή θα προσθέσει περίπου μία ποσοστιαία μονάδα στην αύξηση των χορηγήσεων.

Παράλληλα, η Τράπεζα Κύπρου συνεχίζει να αξιοποιεί την πλεονάζουσα ρευστότητά της μέσω επενδύσεων σε τίτλους υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. Το χαρτοφυλάκιο ομολόγων αυξήθηκε κατά 15% και ανήλθε στα 5,9 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 20% του συνολικού ενεργητικού.

Στο μέτωπο της αποδοτικότητας, ο S&P εκτιμά ότι η τράπεζα θα διατηρήσει τον δείκτη κόστους προς έσοδα κάτω από το 40% κατά την περίοδο 2027-2028. Τα λειτουργικά έξοδα αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό περίπου 5%, παρά τις επιβαρύνσεις από τα σχέδια εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού το 2025 και το 2026, καθώς και τις αυξημένες δαπάνες για τεχνολογία.





Υψηλές διανομές και κεφαλαιακά αποθέματα

Σημαντικό πλεονέκτημα της Τράπεζας Κύπρου παραμένει η ισχυρή κεφαλαιακή της θέση. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 20,3% στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, επίπεδο που παρέχει σημαντικό περιθώριο απορρόφησης πιθανών ζημιών και στηρίζει την πιστοληπτική αξιολόγηση.

Ωστόσο, ο S&P επισημαίνει ότι η κεφαλαιακή βάση αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά, καθώς η τράπεζα αυξάνει τις διανομές προς τους μετόχους της. Ειδικότερα, ο στόχος για το 2026 προβλέπει συνολική διανομή έως και 90% των προσαρμοσμένων επαναλαμβανόμενων κερδών, ενώ για την περίοδο 2027-2028 η διοίκηση σχεδιάζει διανομές έως και 100% ετησίως. Για το 2025, το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν στο 70%.

Ο οίκος προβλέπει ότι ο δείκτης προσαρμοσμένου κεφαλαίου βάσει κινδύνου (Risk-Adjusted Capital – RAC) θα διατηρηθεί μεταξύ 12% και 13% στο τέλος του 2028, έναντι 12,9% στο τέλος του 2025. Η εκτίμηση λαμβάνει υπόψη ότι οι υψηλές μερισματικές διανομές θα αντισταθμίσουν πλήρως το όφελος των 140 μονάδων βάσης από τη μείωση των συντελεστών στάθμισης κινδύνου που εφαρμόζει ο οίκος, λόγω της βελτίωσης του οικονομικού περιβάλλοντος στην Κύπρο. Σε κάθε περίπτωση, ο S&P αναμένει ότι ο δείκτης RAC θα παραμείνει άνετα πάνω από το 10%.





Το πλεονέκτημα της ρευστότητας

Θετικά αξιολογείται και η χρηματοδοτική θέση της Τράπεζας Κύπρου. Η βάση καταθέσεων παραμένει ισχυρή και διαφοροποιημένη, με τις καταθέσεις λιανικής να αντιστοιχούν στο 60% του συνόλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η περιορισμένη εξάρτηση από τις βραχυπρόθεσμη χονδρική χρηματοδότηση και τα υψηλά διαθέσιμα ρευστά στοιχεία ενεργητικού ενισχύουν την ανθεκτικότητα της τράπεζας.

Η ευνοϊκή χρηματοδοτική θέση δεν αφορά μόνο την Τράπεζα Κύπρου, αλλά χαρακτηρίζει συνολικά το κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Ο S&P εκτιμά ότι ο λόγος δανείων προς βασικές καταθέσεις θα διαμορφωθεί περίπου στο 61% στο τέλος του 2026, ενώ οι εγχώριες καταθέσεις αναμένεται να ανέλθουν στα 53,8 δισ. ευρώ, από 43,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2022.

Η πλεονάζουσα ρευστότητα και ο περιορισμένος ανταγωνισμός για την προσέλκυση καταθέσεων επιτρέπουν στις κυπριακές τράπεζες να μετακυλίουν στους καταθέτες μόνο ένα μικρό μέρος των μεταβολών των επιτοκίων πολιτικής. Αυτό έχει συμβάλει στη διατήρηση περιθωρίων επιτοκίου μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη, παρά την ομαλοποίηση των επιτοκιακών διαφορών.





Η κυπριακή αγορά και οι κίνδυνοι

Παρά τη θετική αξιολόγηση, ο S&P δεν παραβλέπει τους κινδύνους που συνδέονται με το επιχειρηματικό μοντέλο της Τράπεζας Κύπρου. Η ισχυρή παρουσία στην εγχώρια αγορά αποτελεί πλεονέκτημα, αλλά ταυτόχρονα περιορίζει τη γεωγραφική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της.

Η τράπεζα αντιπροσωπεύει περίπου το 39% του ενεργητικού του κυπριακού τραπεζικού συστήματος και διαθέτει μερίδιο κοντά στο 40% στην αγορά καταθέσεων. Παράλληλα, έχει σημαντική παρουσία στον ασφαλιστικό τομέα, όπου κατέχει την πρώτη θέση στον κλάδο ζωής με μερίδιο περίπου 33% και τη δεύτερη θέση στις γενικές ασφαλίσεις με περίπου 16%. Διατηρεί επίσης δραστηριότητα στην αγορά πληρωμν μέσω της πλειοψηφικής συμμετοχής της στην JCC.

Στα τέλη του Σεπτέμβρη περίπου το 86% των ακαθάριστων χορηγήσεων της τράπεζας αφορούσε την Κύπρο. Η εξάρτηση αυτή σημαίνει ότι η πορεία της συνδέεται άμεσα με τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις στη χώρα.



Γιατί διατηρείται σταθερό το outlook

Η απόφαση της S&P να διατηρήσει σταθερές τις προοπτικές της Τράπεζας Κύπρου αντανακλά την ισορροπία μεταξύ της ισχυρής κεφαλαιακής της θέσης και της ηγετικής παρουσίας της στην κυπριακή αγορά από τη μία πλευρά, και της περιορισμένης γεωγραφικής διαφοροποίησης και των κινδύνων που απορρέουν από τη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων της στην Κύπρο από την άλλη.

Ο οίκος προειδοποιεί ότι θα μπορούσε να υποβαθμίσει την τράπεζα μέσα στην επόμενη διετία, εάν ο δείκτης RAC υποχωρούσε κάτω από το 10%, εξαιτίας υπερβολικής πιστωτικής επέκτασης και υψηλών μερισματικών διανομών.

Αντίθετα, μια νέα αναβάθμιση θεωρείται προς το παρόν απομακρυσμένο ενδεχόμενο, κυρίως λόγω της συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων στην κυπριακή αγορά. Για να εξεταστεί μια τέτοια εξέλιξη, θα απαιτούνταν ουσιαστική ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης, με τον δείκτη RAC να διατηρείται πάνω από το 15%, καθώς και περαιτέρω σύγκλιση της συνολικής πιστοληπτικής εικόνας της τράπεζας με εκείνη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που αξιολογούνται στη βαθμίδα BBB+.

Η αναβάθμιση αποτυπώνει, επομένως, την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Τράπεζας Κύπρου. Ταυτόχρονα, θέτει στο επίκεντρο την επόμενη πρόκληση: τη διατήρηση υψηλής κερδοφορίας και ισχυρής κεφαλαιακής επάρκειας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αυξημένες διανομές προς τους μετόχους και η συγκέντρωση των εργασιών στην κυπριακή οικονομία παραμένουν οι βασικοί παράγοντες που περιορίζουν περαιτέρω αναβάθμιση.