Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, την απόφαση ανακοίνωσε ο Πολωνός υφυπουργός Άμυνας Πάβελ Ζαλέφσκι, μετά τη συνεδρίαση της Συμμαχίας τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το συγκεκριμένο σύστημα θα ενισχύσει τις δυνατότητες επιτήρησης της Πολωνίας, επιτρέποντας την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ανάλογων απειλών.

Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε ότι εγκρίθηκε η ανάπτυξη του αεροσκάφους, σημειώνοντας ότι εξετάζεται και η αποστολή πρόσθετων στρατιωτικών μέσων, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των αναγκών αποτροπής και άμυνας της Συμμαχίας.

Φόβοι για επέκταση του πολέμου

Οι πολωνικές εισαγγελικές αρχές επιβεβαίωσαν την Κυριακή ότι και τα τρία αντικείμενα που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας ήταν ρωσικοί πύραυλοι.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ έκανε λόγο για σκόπιμη πρόκληση από πλευράς Μόσχας, ενώ ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, χαρακτήρισε το περιστατικό επικίνδυνο και απαράδεκτο, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί κατά πόσον η παραβίαση ήταν εσκεμμένη.

Τα περιστατικά παραβίασης του εναέριου χώρου κρατών-μελών του ΝΑΤΟ εντείνουν τις ανησυχίες για ενδεχόμενη επέκταση της πολεμικής σύγκρουσης πέραν της Ουκρανίας.

Με πληροφορίες από Reuters, Washington Post