«Με σόκαρε, για να είμαι ειλικρινής, διότι εξ όσων γνωρίζω, αν κοιτάξω προς τα πίσω, δεν έχω δει και εντοπίσει ποτέ τέτοια επέμβαση πολιτικού παράγοντα σε συγκεκριμένη εταιρεία. Και διατηρώ όντως ορισμένες αμφιβολίες αν αυτό είναι ένα πολύ καλό υπόδειγμα για το μέλλον», δήλωσε ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών στο περιθώριο των εκδήλωσης του Ιδρύματος Kerber.

«Άρα έχουμε αρκετούς λόγους για να υπερασπιζόμαστε την βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη, πράγμα που επίσης σημαίνει ότι στις ελεύθερες, δημοκρατικές και ευνομούμενες χώρες, η πολιτική ισχύς θα πρέπει να απέχει από την ανάμειξη στην οικονομική δραστηριότητα των εταιρειών», πρόσθεσε ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ