«Σοκαρισμένος», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ από την επέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ για να πιέσει το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ώστε να αποκαταστήσει στη θέση του CEO τον Τζένσεν Χουάνγκ και έθεσε το ερώτημα αν αυτό είναι πράγματι ένα «θετικό μοντέλο» διακυβέρνησης.
Σοκαρισμένος ο Γερμανός ΥΠΕΞ από την επέμβαση Τραμπ για να αποκαταστήσει στη θέση του CEO τον Τζένσεν Χουάνγκ
Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για την ανάμειξη της πολιτικής εξουσίας στη λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων.
«Με σόκαρε, για να είμαι ειλικρινής, διότι εξ όσων γνωρίζω, αν κοιτάξω προς τα πίσω, δεν έχω δει και εντοπίσει ποτέ τέτοια επέμβαση πολιτικού παράγοντα σε συγκεκριμένη εταιρεία. Και διατηρώ όντως ορισμένες αμφιβολίες αν αυτό είναι ένα πολύ καλό υπόδειγμα για το μέλλον», δήλωσε ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών στο περιθώριο των εκδήλωσης του Ιδρύματος Kerber.
«Άρα έχουμε αρκετούς λόγους για να υπερασπιζόμαστε την βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη, πράγμα που επίσης σημαίνει ότι στις ελεύθερες, δημοκρατικές και ευνομούμενες χώρες, η πολιτική ισχύς θα πρέπει να απέχει από την ανάμειξη στην οικονομική δραστηριότητα των εταιρειών», πρόσθεσε ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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