Ως δράστης φέρεται ένας 17χρονος μαθητής του σχολείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μπήκε στον χώρο υποδοχής του κτιρίου ενώ διεξάγονταν τα μαθήματα και πυροβόλησε με όπλο μικρού διαμετρήματος.

Αστυνομικοί που περιπολούσαν σε κοντινή απόσταση επενέβησαν, ακινητοποίησαν τον 17χρονο και τον συνέλαβαν. Η μία καθαρίστρια τραυματίστηκε από πυροβολισμό και η δεύτερη από θραύσματα γυαλιού. Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της πόλης. Η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Δεν τραυματίστηκε κανένας μαθητής.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και διερευνούν τις αιτίες και τις συνθήκες του περιστατικού.

Τον Μάιο του 2023, η Σερβία συγκλονίστηκε από την πολύνεκρη επίθεση στο δημοτικό σχολείο «Βλάντισλαβ Ρίμπνικαρ» στο Βελιγράδι. Τότε, 13χρονος μαθητής άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας συνολικά 10 ανθρώπους —εννέα μαθητές και τον φύλακα του σχολείου— και τραυματίζοντας άλλους έξι.

Πηγή: ΚΥΠΕ