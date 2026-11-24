Δύο καθαρίστριες τραυματίστηκαν σε ένοπλο περιστατικό που σημειώθηκε γύρω στις 08:00 το πρωί (09:00 ώρα Κύπρου) σε τεχνικό σχολείο στο Κραγκούγιεβατς της Σερβίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας.
Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Σερβία - Δύο τραυματίες, συνελήφθη 17χρονος μαθητής
Δύο καθαρίστριες τραυματίστηκαν σε ένοπλο περιστατικό σε τεχνικό σχολείο στο Κραγκούγιεβατς. Ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης συνελήφθη.
Ως δράστης φέρεται ένας 17χρονος μαθητής του σχολείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μπήκε στον χώρο υποδοχής του κτιρίου ενώ διεξάγονταν τα μαθήματα και πυροβόλησε με όπλο μικρού διαμετρήματος.
Αστυνομικοί που περιπολούσαν σε κοντινή απόσταση επενέβησαν, ακινητοποίησαν τον 17χρονο και τον συνέλαβαν. Η μία καθαρίστρια τραυματίστηκε από πυροβολισμό και η δεύτερη από θραύσματα γυαλιού. Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της πόλης. Η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.
Δεν τραυματίστηκε κανένας μαθητής.
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και διερευνούν τις αιτίες και τις συνθήκες του περιστατικού.
Τον Μάιο του 2023, η Σερβία συγκλονίστηκε από την πολύνεκρη επίθεση στο δημοτικό σχολείο «Βλάντισλαβ Ρίμπνικαρ» στο Βελιγράδι. Τότε, 13χρονος μαθητής άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας συνολικά 10 ανθρώπους —εννέα μαθητές και τον φύλακα του σχολείου— και τραυματίζοντας άλλους έξι.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.