Στην άσκηση θα λάβουν μέρος η Αστυνομία Κύπρου, μέσω της Μ.Μ.Α.Δ. και της Δ.ΑΣ.Α., η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων. Θα συμμετάσχουν επίσης η Πολιτική Αεροπορία, η Hermes Airports και η Cyprus Airways.

Στόχος είναι να αξιολογηθούν η ετοιμότητα και η αποτελεσματικότητα των σχετικών επιχειρησιακών σχεδίων, καθώς και ο συντονισμός και η ανταπόκριση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε περιστατικό αεροπειρατείας εντός του αεροδρομίου.