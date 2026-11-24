Άσκηση διαχείρισης περιστατικού αεροπειρατείας σε αεροσκάφος θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, από τις 23:00 έως τις 03:00, σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας.
Άσκηση με σενάριο αεροπειρατείας στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Στόχος η αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας
Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, μεταξύ 23:00 και 03:00, με τη συμμετοχή αστυνομικών και άλλων υπηρεσιών.
Στην άσκηση θα λάβουν μέρος η Αστυνομία Κύπρου, μέσω της Μ.Μ.Α.Δ. και της Δ.ΑΣ.Α., η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων. Θα συμμετάσχουν επίσης η Πολιτική Αεροπορία, η Hermes Airports και η Cyprus Airways.
Στόχος είναι να αξιολογηθούν η ετοιμότητα και η αποτελεσματικότητα των σχετικών επιχειρησιακών σχεδίων, καθώς και ο συντονισμός και η ανταπόκριση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε περιστατικό αεροπειρατείας εντός του αεροδρομίου.
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